律所欺詐性起訴數百小商業 舊金山、洛杉磯地檢處提告
疫情期間，加州多達數百間的小商業受到同一家律師事務所的欺詐式訴訟，舊金山華埠也有數十家小商業中招，巨額的訴訟費讓本就艱難度日的小商業主雪上加霜。舊金山地檢長博徹思（Chesa Boudin）11日宣布，舊金山和洛杉磯兩地地檢處將聯手，對該不良律所提出民事訴訟。
博徹思表示，Potter Handy LLP律所疫情期間向小商業提出數千宗涉及欺詐性的訴訟，僅在舊金山一地就有多達250宗訴訟。該律所指控店鋪違反「美國殘疾人法案」（American Disability Act, ADA）和加州民權法案(UNRUH Act），並逼迫店主達成每人1萬元以上的現金和解。經過地檢處的調查，Potter Handy LLP律所可能在長達四年的欺詐性訴訟中騙取了數千萬元。
「該律所的目標通常為經濟脆弱、由移民開設的小商業，他們通常沒有經濟實力招聘律師或進入法庭。」博徹思表示，對於該案的調查已經進行了一年。「Potter Handy LLP律所不在乎這些商戶是否真的存在違規行為，或是否有能力達成美國殘疾人法案中規定的條例。」
當天的記者會選擇在華埠的神奇美食（Magical Ice Cream）餐館召開，該家店主便是受害人之一。據知情人士透露，僅因在店鋪門口擺放桌椅招攬生意，該店主便陷入到長期的法律糾紛中。由於處在長期的精神和經濟壓力下，店主陳先生（Samuel Chen）在記者會上一度精神崩潰，無法完成發言。華埠老字號洪記麵家、Latte Express和太平洋印刷公司等都遭到了同樣的惡意訴訟。「我們將追究那些剝削弱勢店主、傷害移民社區、顛覆無障礙條例本旨以尋求利益的人。」博徹思說。
舊金山市議員佩斯金（Aaron Peskin）表示，小商業主的遭遇是令人心碎和毀滅性的。「在疫情大流行之前，舊金山市的小商業、移民企業、家庭企業就被以類似的法律手段對待，並一直持續到現在。」佩斯金說。
舊金山市議員陳詩敏（Connie Chan）說：「他們在別人的損失和痛苦的基礎上獲取利益，他們的行為讓小商業主的夢想破滅。」
舊金山中華總商會副會長劉運方表示，「疫情對華埠許多小商業已經造成毀滅性的打擊，而濫用美國殘疾人法案來欺詐是錯誤的。我們尊重美國殘疾人法案，很高興看到舊金山市採取行動組織濫用法律的違法行為。」
上一則
FB留言