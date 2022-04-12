律所欺詐性起訴數百小商業 舊金山、洛杉磯地檢處提告

舊金山和洛杉磯兩市地檢處將聯合起訴敲詐弱勢業主的不良律師事務所。博徹思說，我們將追究那些剝削弱勢店主、傷害移民社區的人。（記者王子涵／舊金山攝影）

疫情 期間，加州多達數百間的小商業受到同一家律師事務所的欺詐式訴訟，舊金山華埠 也有數十家小商業中招，巨額的訴訟費讓本就艱難度日的小商業主雪上加霜。舊金山地檢長博徹思（Chesa Boudin）11日宣布，舊金山和洛杉磯兩地地檢處將聯手，對該不良律所提出民事訴訟。

博徹思表示，Potter Handy LLP律所疫情期間向小商業提出數千宗涉及欺詐性的訴訟，僅在舊金山一地就有多達250宗訴訟。該律所指控店鋪違反「美國殘疾人法案」（American Disability Act, ADA）和加州民權法案(UNRUH Act），並逼迫店主達成每人1萬元以上的現金和解。經過地檢處的調查，Potter Handy LLP律所可能在長達四年的欺詐性訴訟中騙取了數千萬元。

「該律所的目標通常為經濟脆弱、由移民開設的小商業，他們通常沒有經濟實力招聘律師或進入法庭。」博徹思表示，對於該案的調查已經進行了一年。「Potter Handy LLP律所不在乎這些商戶是否真的存在違規行為，或是否有能力達成美國殘疾人法案中規定的條例。」

當天的記者會選擇在華埠的神奇美食（Magical Ice Cream）餐館召開，該家店主便是受害人之一。據知情人士透露，僅因在店鋪門口擺放桌椅招攬生意，該店主便陷入到長期的法律糾紛中。由於處在長期的精神和經濟壓力下，店主陳先生（Samuel Chen）在記者會上一度精神崩潰，無法完成發言。華埠老字號洪記麵家、Latte Express和太平洋印刷公司等都遭到了同樣的惡意訴訟。「我們將追究那些剝削弱勢店主、傷害移民社區、顛覆無障礙條例本旨以尋求利益的人。」博徹思說。

舊金山市議員佩斯金（Aaron Peskin）表示，小商業主的遭遇是令人心碎和毀滅性的。「在疫情大流行之前，舊金山市的小商業、移民企業、家庭企業就被以類似的法律手段對待，並一直持續到現在。」佩斯金說。

舊金山市議員陳詩敏（Connie Chan）說：「他們在別人的損失和痛苦的基礎上獲取利益，他們的行為讓小商業主的夢想破滅。」

舊金山中華總商會副會長劉運方表示，「疫情對華埠許多小商業已經造成毀滅性的打擊，而濫用美國殘疾人法案來欺詐是錯誤的。我們尊重美國殘疾人法案，很高興看到舊金山市採取行動組織濫用法律的違法行為。」