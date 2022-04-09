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總統亞裔社區事務官員 訪舊金山聽取民意

記者李怡╱舊金山報導
拜登總統亞裔社區事務高級助理Erika Moritsugu （左三），亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民諮詢委員會執行主任 Krystal Ka'ai（左二) ，舊金山社區聯盟（SFCAUSE）主席伍宗德（Dennis Wu，右二）與社區代表合影。（記者李怡／攝影）
拜登總統亞裔社區事務高級助理Erika Moritsugu （左三），亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民諮詢委員會執行主任 Krystal Ka'ai（左二) ，舊金山社區聯盟（SFCAUSE）主席伍宗德（Dennis Wu，右二）與社區代表合影。（記者李怡／攝影）

拜登總統負責亞裔社區事務的官員8日訪問舊金山，聽取民意，以確保亞太裔社區的要求和聲音能夠在聯邦政府中被聽到。

由舊金山社區聯盟（SFCAUSE）承辦的總統亞裔事務官員訪問舊金山了解民意活動，8日中午在英聯邦俱樂部召開。拜登總統亞裔社區事務高級助理Erika Moritsugu，亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民諮詢委員會執行主任 Krystal Ka'ai會晤金山亞太裔社區代表，了解本地亞太裔社區面臨的挑戰與困境，分享聯邦政府可給予社區的資源支持。會議還重點討論了如何應對亞裔仇恨犯罪、公共安全挑戰和疫後經濟復甦等問題，以及如何解決、如何向聯邦申請資源。

會議由舊金山社區聯盟（SFCAUSE）主席伍宗德（Dennis Wu）致開幕詞，Julian Chang主持會議。東華醫院行政總裁張建清、安老自助處行政主任鍾月娟、佛利蒙市長高敘加（Lily Mei）、商業業代表Jeffrey R. Lee等亞太裔社區代表參加。

Erika L. Moritsugu表示，這次之所以再次回到舊金山，是因為反亞裔仇恨和暴力事件的持續激增。她說道，我的職務涉及到與白宮內各部門溝通協調，然後與白宮所有政策委員會以及所有支持部門（如政府福利）進行跨部門的合作，此次前來舊金山聽取意見，以便與各部門分享，同時也與國會議員、州及與地方政府領導人互動，更精準地解決問題。

Krystal Ka'ai說道，很榮幸來到舊金山，能夠與大家面對面溝通了解，如果沒有當地社區的投入和直接參與，聯邦的許多工作都無法完成。能夠聽取社區的意見非常重要，這以便能夠在最高層級上解決社區面臨的問題，並確保聯邦政府能夠即時了解和回應我們社區的各種需求。

亞太裔社區代表在會議中表示，在疫情期間，亞裔仇恨犯罪持續增長，同時，過去兩年中也加劇了許多長期存在的不平等，包括健康差距、經濟差距、教育差距、還有住房等問題，都在這兩年多的時間內暴露無遺。Krystal表示，拜登政府比以往任何時候都更加積極響應和重視聽取民意，各部門也都正在尋求針對疫後經濟重建的有效方法。此次的舊金山之行，就是想聽取社區的聲音和意見，以確保亞太島民社區居民在聯邦政府中被聽到，權益得到維護。

Erika Moritsugu 和 Krystal Ka'ai計畫在本周末繼續訪問舊金山華埠和東華醫院，實地考察並直接聽取更多的民意和來自社區的聲音。

總統亞裔社區事務官員訪舊金山，聽取民意。（記者李怡／攝影）
總統亞裔社區事務官員訪舊金山，聽取民意。（記者李怡／攝影）

舊金山 亞裔 聯邦政府

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