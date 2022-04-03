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曾向查克柏格尋求金援 共和黨欲立法禁私人資助候選人

編譯組／灣區綜合電
疫情期間，查克柏格與妻子Priscilla Chan經由他們的慈善投資機構，提供經費作為選舉基礎設施之用。(Getty Images)
疫情期間，查克柏格與妻子Priscilla Chan經由他們的慈善投資機構，提供經費作為選舉基礎設施之用。(Getty Images)

當新冠疫情於2020年總統競選季節中期開始時，全美選舉官員面臨購買從票務人員口罩到計票機等每樣物品的大量花費，用以處理激增的郵寄選票。國會僅提供所需經費一小部分。飽受經濟衰退的各州資金短缺，選舉官員尋求Meta Platforms Inc.創辦人查克柏格(Mark Zuckerberg)金援，提供超過4億元捐款，給各州購買選舉過程所需設備。不過，這筆經費現在已成目標。

至少有28個州共和黨人在疫情最嚴重時期，尋求並接受查克柏格的資助，但現在，他們已通過或正在制定法案，禁止未來向候選人提供私人資助，有人還稱查克柏格捐款影響了拜登的選舉。

這些法案是共和黨領導各州更廣泛推動收緊選舉法的一部分，擔憂私人資助提供投票的基礎設施，對民主政府功能產生影響。佛羅里達州法案簽署期間，共和黨州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)嘲笑這些捐款是「查克柏格銀彈」(Zucker bucks)，認為選舉應由地方與州府官員進行，而非「私人科技巨頭進入並基本上控制選舉機制」。不過，佛羅里達州於2020年申請並獲得1630萬元的相關私人捐款。

查克柏格與妻子Priscilla Chan經由他們的慈善投資機構「Chan Zuckerberg Initiative」捐款4.195億元給「科技與公民生活中心」(Center for Tech & Civic Life)、「選舉與創新中心」(Center for Election Innovation & Research)兩個組織。查克柏格2020年10月在臉書公開聲明表示，理想狀況下，選舉可由公共資助。他希望政府提供未來選舉足夠資金。但若沒有經費，滿足迫切需求至關重要。

Chan-Zuckerberg家族辦公室發言人理查茲(Kaelan Richards)回應有關各州頒布私人金援禁令時表示，當國家選舉基礎設施因疫情而面臨前所未有挑戰時，查克柏格與妻子挺身而出，有49個州的2500個司法管轄區尋求並獲得經費。

地方官員表示，捐款對於雇用工作人員、教育公眾了解因疫情改變的投票程序、購買防護裝備、投遞箱與選票處理設備，以應對大量缺席投票的情況，相當重要。

查克柏格 疫情 投票

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