美駐烏前大使：普亭3誤判 俄將付出慘重代價

前美國駐烏克蘭大使約萬諾維奇說，俄軍入侵烏克蘭，普亭有三大誤判。（視頻截圖）

在加州聯邦俱樂部（The Commonwealth Club）28日的論壇上，前美國駐烏克蘭 大使約萬諾維奇( Marie Yovanovitch )說，俄軍入侵烏克蘭，普亭 有三個重大誤判，認為烏克蘭並非真的國家，罔顧烏克蘭的歷史和文化，以為俄軍會受到歡迎、烏克蘭人民會「簞食壺漿、以迎王師」；他高估俄軍能力，覺得可以獲勝，卻遭遇烏克蘭人民的強烈反抗；他還低估了西方的實力。

約萬諾維奇曾在2016到2019年擔任美國駐烏克蘭大使，作為納粹和蘇維埃政權倖存者的孩子，她與烏克蘭有著密切的家族聯繫。她還曾任負責政治事務的副國務卿高級顧問，喬治城大學（Georgetown University）外交研究學院的駐校外交官，最近出版了回憶錄「來自邊緣的教訓」（Lessons from the Edge）。

加州聯邦俱樂部舉辦論壇，討論普亭入侵烏克蘭。（視頻截圖）

拜登可能被普亭視為軟弱

約萬諾維奇說，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）是丘吉爾之後最偉大的溝通者。烏克蘭的軍事領導能力非凡，他們改革軍隊，加上人民的戰鬥動員，烏克蘭在戰場上取得不少成功。美方一直在克制自己，沒挑起更大的升級。而「普亭是惡霸」，只理解力量，當他被阻止時才會停止。

「當西方克制時，不確定普亭對此的理解是否相同。西方很強大，可以做得更多，但卻沒有，因為不想讓事態升級，但普亭可能把這理解為軟弱。這是拜登政府和其他歐洲領導人正試圖採取的方法，如通天險，難度很高。但如做得太多，也許會把我們送入一場更廣泛的戰爭，誰都不願意看到這些。」

約萬諾維奇說，普亭和身邊的高層有三大誤判。首先，他們認為，烏克蘭並非真正的國家，不應該存在，烏克蘭人是小俄羅斯人（Little Russians）。但實際上，烏克蘭是個獨特和獨立的民族，有自己的語言、文化、傳統和悠久歷史，包括幾個世紀以來激烈抵抗俄羅斯的歷史。普亭對信仰體系的理解，使他產生誤判，認為俄軍入侵，作為征服者將以某種方式受到歡迎，老百姓會簞食壺漿、以迎王師。最新的消息顯示，烏克蘭部隊找到俄軍準備的慶祝勝利的制服。俄軍原打算在入侵第二、三天，進軍基輔時，讓將軍穿著制服遊行。

澤連斯基團結國家、激勵人民

任何瞭解烏克蘭的人都會知道，這很荒謬。烏克蘭人最喜歡的詩人舍甫琴科 (Taras Shevchenko)的名言說，「繼續戰鬥，你會勝利。」這體現了烏克蘭的精神。這在澤連斯基身上能看到，他善於溝通、團結國家，激勵人民，激勵世界。烏克蘭的小孩和祖母自製燃燒彈，民眾開救護車救人，民族團結，抵抗入侵，保家衛國。

普亭的第二個誤判是，以為俄軍非常強大，即使有一些抵抗，也能獲勝，而事實恰恰相反。這並不意味著俄軍很快完蛋。正如拿破崙所說，軍隊吃飽肚子才能打仗。如果沒有食物、汽油和柴油，軍隊難運行。但俄軍高估自己在軍事、戰術、後勤方面的能力。

長期來看 俄羅斯很難獲勝

現在俄軍已回撤白俄羅斯 。當然，我們不知道，這種戰略是否為重整旗鼓、改日再戰。俄軍不那麼強大，並不意味著不危險，他們可能無法與有訓練的軍隊作戰，卻可以在馬里烏波爾 (Mariupol)和其他城市，向無辜平民投擲地獄之火（即炸彈），讓他們遭受痛苦，企圖摧毀烏克蘭人民的意志。但到目前為止，他們的目的沒有達到。

長期來看，俄軍很難獲勝，即使用某種方式在軍事上勝利，烏克蘭人民也不會放棄抗爭，雙方將陷入遊擊戰，公民抗命，情勢對於俄軍很難堪。經濟上說，俄羅斯的入侵十分昂貴，抵押了俄羅斯的未來，這些資金本該用於俄羅斯人民和經濟發展。

普京的第三個誤判，是低估了西方。他看到美國的分裂，看到美軍在阿富汗的撤退。看到英國有諸多挑戰，波蘭、法國的選舉即將到來，德國迎來未經考驗的新總理。他認為，這是他的時刻，可重新創造俄羅斯帝國或前蘇聯的輝煌，留下自己的政治遺產，在2024年俄羅斯總統選舉中取得優勢。

上述三個戰略誤判，基本決定了這場戰爭的走向和結局。