柏克萊市租金飆 短租成幫凶 20多年來逾9成房租上漲

柏克萊目前租金非常昂貴。（記者劉先進／攝影）

如灣區其他城市一樣，柏克萊 市的租金 持續穩定上漲。在該市議會本周二會議上，反逼遷測繪項目（Anti-Eviction Mapping Project）成員吉蒙德（Katy Guimond）表示，一年或短期租約，讓房東可以豁免租金控制條例，在租客搬走後漲租。1999年以來，因為租戶轉換、房屋空置，全市90.7%的穩定租房單位租金上漲到市價。

反逼遷測繪項目由專業研究人員、數據分析師、數字攝影師和多媒體敘述者組成，致力於創造一個更公平的灣區住房景觀。

在柏克萊市議會會議上，反逼遷測繪項目專家詳細分析柏克萊住房危機。（記者劉先進 ／翻攝）

可負擔住房 僅占新屋8.6%

州政府規定，所有加州城市、鎮和縣必須為居民的住房需求進行規畫，制定區域住房需求分配（Regional Housing Needs Allocation），即評估需求。根據反逼遷測繪項目的數據，2015到2020年，柏克萊為極低收入 者（收入低於區域中位數50%的）批准的可負擔房，只有532戶。為收入在區域中位數50%到80%的低收入者，批准的可負擔房，只有442戶。為中等收入居民（收入在區域中位數80%到120%間）批准的房屋，有584戶。為超過中等收入（收入超過區域中位數120%）批准的房屋，有1401戶。

吉蒙德說，根據對規畫文件的分析，在2015到2023年的周期內，通過柏克萊的包容性住房條例批准的可負擔房只占所有被批准建設房屋的一小部分，僅8.6%。這表明，儘管該條例要求，擁有五個或更多單元建築的開發商，需要建造一定比例的低於市價的單元，或向可負擔房信託基金支付費用，但規定沒有產生足夠的可負擔房，以滿足城市的需求。

少數族裔家庭 租屋比率高

分析顯示，柏克萊創造了超過中等收入者對住房的需求量，這些基本是市價房。而為極低收入者和低收入者提供可負擔房的目標，遠遠沒實現。這表明，中等和中等以上收入的居民，基本上都住在能負擔得起的房屋中，而絕大多數的低收入居民，卻不能滿足上一次區域住房需求預估的數字，即柏克萊三分之一新建築，須是低收入居民可負擔的。隨著時間的推移，此問題只會越來越嚴重，因為低收入住房的缺口越來越大，而且下一個區域住房需求的周期分析，比目前預估的數字要大三倍，低收入和極低收入居民需要的住房更多。

一個重要的統計數據是，柏克萊一半以上的租房家庭有租金負擔，即他們30%或以上的收入，要用於住房。非裔和原住民及其他有色人種租房的比例過高，因此更容易受到高租金和租金負擔的影響。具體來說，大多數非裔，西裔、亞太裔和混血家庭是租房者，比例從69%到92%不等，而白人家庭，只有50%的人租房。

反逼遷測繪項目專家的數據說，自從1999年以來，因為租戶轉換、房屋空置，90.7%的穩定租房單位，租金上漲到市價。（取自柏克萊市議會資料）

9成多房屋 租金漲到市價

吉蒙德表示，柏克萊租金急劇上升，導致許多家庭流離失所。2019年，全市平均租金為每月3165元。該市吸引富有的居民，卻流失了貧窮居民。2005年至2019年，非裔人口減少21%，在所有種族或族裔中，其人口流失率最高。若算上1992年到2019年的數據，非裔人口減少幅度為49%。

吉蒙德說，從1992年到2019年，柏克萊深度轉型。地圖顯示，在柏克萊南部和西部，非裔人口流失是最大的。租金上漲，不僅因為租金控制條例未適用的房屋，還因為租金控制單位的周轉率。由於霍金斯法規（Costa Hawkins）的規定，房東在租戶搬走後，可以將單位的租金提高到市場價格。從1999年以來，一年或更短的租約，在柏克萊總體租約中占比最大。這種租金管制單位的高周轉率，導致租金迅速上漲。

在2021年第三季度，有1801個租賃單位的租金上限（rent ceiling，為租金控制條例規定）中位數是832.87元，其租約開始於1999年前。相比之下，其餘1萬7599個經歷房屋空置、租戶轉換的單元，租金上限的中位數升到2倍多，為2046.96元。自從1999年以來，因為租戶轉換、房屋空置，90.7%的穩定租房單位租金上漲到市價。這相當於降低了可負擔的住房供應。

反逼遷測繪項目建議，升級未來的城市規畫，考慮設立一個特別規畫區，以保護和發展可負擔房。