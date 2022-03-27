加速擺脫疫情影響 灣區2月勁增2.25萬職位

全加州與舊金山灣區在2022年2月實現強勁的就業增長，就業市場正在加速擺脫新冠疫情的影響。（記者李怡／攝影）

根據州府發布的消息，加州 及舊金山灣區 在2022年2月實現了強勁的就業 增長，就業市場正在加速擺脫新冠疫情的影響，逐漸恢復正常。

據加州就業發展局的報導，灣區九縣上個月增加了2萬2500個就業機會，創下自2021年夏季以來的最強勁數據成長。其中，聖他克拉拉縣增加4800個職位，東灣增添6800個職位，舊金山和聖馬刁地區增添7700個職位。

加州經濟持續研究中心（CCSCE）主任利維（Steve Levy）說：「灣區就業復甦在2月份恢復迅猛，隨著新冠防疫限制的鬆綁，未來應該會持續復甦。」在過去的一年裡，灣區和全加州的就業恢復表現都優於全國，灣區的就業機會總數增加了6.4%，加州增加6.8%，而全國則增加4.6%。

矽谷合資企業（JVSV）總裁漢考克（Russell Hancock）說：「我們的增長繼續超過全國，主要是由科技公司的發展所推動的，科技在整個疫情期間仍然在繼續擴張。」

灣區和加州在2月的就業增長，代表了數月前就已開始的好勢頭仍在持續，而且比之前更好。據就業發展局表示，2月的增幅遠遠超過1月。

灣區新聞集團對就業發展局的數據進行分析發現，包括聖他克拉拉縣、舊金山市和聖馬刁地區的大灣區，和整個加州，就業機會已連續13個月增加。

到目前為止，灣區已經恢復2020年3月和4月發布居家避疫令後流失工作崗位的75.8%。其中聖他克拉拉縣恢復了79.7%，東灣緊隨其後恢復79.2%。另外，聖馬刁地區恢復71.4%。但加州和全國平均表現更佳，加州已經恢復87.2%的流失工作，全國恢復流失工作的速度更快，至今已恢復了90.4%。

在2月份就業反彈最明顯的，是因疫情而遭受重創的行業。例如，灣區的酒店、餐館和餐飲場所，增添了1萬2200個工作崗位，佔上月地區新增工作的54%，令人驚嘆。灣區零售業也增添3400個工作，其中東灣增添1200個，聖他克拉拉縣增添1000個。

然而，就業發展局前局長伯尼克（Michael Bernick）表示，灣區和加州可能很難保持2月的就業增長強勁勢頭。主要威脅因素包括，高達7.9%的年通膨率正席捲全國，以及聯準會決定迅速提高利率以遏制通貨膨脹，都可能會影響經濟和就業的活躍度。