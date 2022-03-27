金山市長專欄／3新人上任 金山教委會揭新頁

布里德市長(右二)與三位新任教委。

親愛的讀者們：

在過去兩年，學童經歷了無數挑戰，我深明公立學校 對舊金山 尤其重要。正如我常說，若沒有我們的公立學校，以及人生每一步都支持我的教師和前輩，我今天就沒有出任市長的機會。

選民在最近的罷免選舉中發出了一個非常明確的訊息：他們希望有一個專注於學童教育 的教育委員會。在選舉前數周，我必須與來自不同社群的家長交談，聽取他們想從公立學校和教育委員會的工作得益。我還會見了舊金山教師工會等團體，廣泛了解不同的民意角度。

選舉後，我亦能夠與多位有資格及願意為市民服務的教委人選見面。我感謝他們願意一同走過這個複雜的程序。

因此，我很榮幸任命三位新的教育委員會成員，並為她們宣誓就任：

徐安（Ann Hsu）是住在列治文區的公立學校家長，為伽利略高中家長教師會主席和舊金山教育委員會獨立公民債券監督委員會主席。徐安擁有賓夕法尼亞州立大學電氣工程學士學位和柏克萊加大電氣工程碩士和工商管理碩士學位。

徐安與舊金山華人社區有密切的聯繫，追溯到20世紀90年代，當時她是舊金山─上海姐妹市委員會的活躍成員。她在科技行業具有豐富經驗，在矽谷和中國著名的大型科技公司工作了20多年，並共同創辦並經營了自己的公司13年。

三教委與社區僑領。

黎美兒（Lainie Motamedi）是公立學校家長，住在日落內區。她剛剛完成了為期四年擔任公共教育豐富基金委員會聯合主席的任期，帶領進行問責制和透明度改革，以確保舊金山資金用於憲章規定的學生福利。在該職位上，她還審查了校區為學生的活動，為教委會建言，並提供為學生最佳服務的建議。

黎美兒擁有華盛頓大學工商管理碩士學位和聖他克魯茲加大政治學學士學位。她在洛杉磯長大，她的媽媽和繼父在洛杉磯聯合學區出任老師，母親任教20多年，繼父36年。她的父親是一名伊朗移民，接受加州公共教育系統教育，以此作為建立職業生涯和未來的基礎。她是舊金山植物園和單車聯盟的前董事會成員，目前擔任金門國家公園服務志工主任。

三位新教委與警察委員余健全。

李慧文（Lisa Weissman-Ward）也是公立學校的家長，她和家人住在米慎區。李慧文是史丹福大學法學院移民權利診所的副主任。作為一名移民律師和教育家，李慧文監督學生在代表面臨被驅逐出美國的居民，以及他們為參與更廣泛的結構改革而開展宣傳專案等各項工作。李慧文教學重點是與訴諸司法、系統性不平等和反從屬原則有關問題。她出身公立學校系統，來自一個教育工作者家庭。李慧文是全國律師協會和美國移民律師協會的成員。

三教委與社區僑領。

隨著我們在這場疫情走出來，我們需要專注於提供居民應得的基本服務，我知道這三名女性領袖將重點關注滿足市內學童和學校的緊迫需求，同時也關注公立學校系統的長期健康。眼前還有很多工作要做，前面還有一些艱難的選擇，但通過共同努力，我們可確保我們的學校朝著積極的方向發展。

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敬安！

舊金山市長 倫敦‧布里德