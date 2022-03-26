蘋果等企業將提供員工墮胎補助 出州差旅可報銷

在全美各州議會熱烈討論的反墮胎法，也促使各公司人事辦公室制定各種因應措施，提供員工墮胎福利。圖為去年底反墮胎人士在最高法院前抗議情況。(美聯社)

在全美各州議會熱烈討論的反墮胎 法，也促使各家大公司人事辦公室制定各種因應措施。部分公司提出協助支付因墮胎而須離開所在州的差旅費用。包括花旗集團(Citigroup Inc.)、蘋果、Bumble、李維(Levi Strauss & Co.)、惠普(Hewlett Packard Enterprise Co.)等大公司現正為員工所在州無法提供的生殖保健服務，提供相關福利。

儘管大部分健康保險計畫皆涵蓋墮胎費用，但公司現在必須建立一個基礎架構，以確保員工能進行這些程序，保護員工隱私，並抵抗那些尋求阻止法律變通方法的州提起任何法律訴訟。

總部位在紐約的初創公司「Alloy」共同創辦人史派克曼(Laura Spiekerman)表示，報銷員工與墮胎相關的旅行費用，是公司應做的「低標」(low bar)。該公司在佛羅里達州、亞利桑那州、密西西比州等具有限制性墮胎法的州，擁有少數員工，公司已於1月表示，將為需要出州進行墮胎的員工或其伴侶、支付最多1500元的旅行費用。若任何員工或其伴侶因反墮胎法而須處理法律問題，公司也將負擔50%法律費用，最高可達5000元。

德州 S.B.8法案於9月生效，為其他州越來越嚴格的墮胎法開前例。所謂「心跳法案」(heartbeat bill)禁止在六周後墮胎，並授權民眾對他們懷疑或認識的任何違法者提出民事訴訟。愛達荷州議會也於本月通過一項類似禁令；佛羅里達州近來也批准一項禁止15周後墮胎禁令，強姦或亂倫沒有例外。

當德州9月首次通過新墮胎法時，Salesforce.com Inc.執行長貝尼奧夫(Marc Benioff)表示，公司將協助員工自德州搬遷。去年秋天，總部位在奧斯汀的Bumble已為尋求墮胎的德州人設立救濟基金。乘車分享公司「Lyft Inc.」、「Uber Technologies Inc.」宣布，將支付根據法律規定被起訴的司機員工法律費用。

德州「Match」公司員工可撥打免費電話號碼聯絡「洛杉磯計畫生育 協會」，安排由公司去年創建基金支付相關旅行與住宿費用。資格符合將透過第三方就業驗證確認。協會透露，居住在德州民眾，從附近各州計畫生育中心尋求墮胎護理的人數，平均每月增加6%。

此外，蘋果的墮胎旅行福利涵蓋零售員工，花旗與李維公司則適用於任何參與醫療保健計畫的員工。李維發言人表示，兼職小時員工可要求報銷在相同情況下產生的差旅費用。