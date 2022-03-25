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預測新冠病例何時激增？專家：還沒有能力

編譯組／灣區24日電
專家表示，目前還沒有可以準確預測下一波新冠疫情何時到來的方法。（美聯社）
專家表示，目前還沒有可以準確預測下一波新冠疫情何時到來的方法。（美聯社）

新冠疫情發生兩年多來，經歷了一次又一次的雲霄飛車疫情模式，病例激增之後下降。平靜一段時間後，再出現另一波無可避免的病例激增。許多加州人可能覺得，現在或許能更容易預測出新冠病例何時會激增，何時會下降。

不過，專家強調並非如此，目前還沒有能力預測「新冠季節」（COVID season）或病例激增何時會出現，仍然需要持續留意各項疫情指標和模式、監測廢水成份、觀察其他國家的疫情發展，才有辦法預測下一波疫情可能何時到來。整體來說，現在沒有可以準確預測新冠病例何時會激增或下降的方法。

史丹福大學醫學院衛生政策教授所羅門（Joshua Salomon）說：「先前許多對病例激增時間的預測都是錯誤的，所以，我希望未來相關人士在嘗試預測時能保持謙遜。」

公共衛生計畫「Resolve to Save Lives」資深技術長凱許戈瓦瑟（Shama Cash-Goldwasser）說：「儘管我們與流感共存了幾十年，並持續進行追蹤，我們至今仍無法準確預測流感何時開始。因此，目前根本不可能預測新冠疫情的未來，即使要做到粗略估計可能也要花很長的時間。」

凱許戈瓦瑟認為，要獲得較準確的病例激增期預測，全球必須進行更多基因定序和監測工作。

所羅門表示，儘管還難以對新冠的季節性模式做出精確預測，但衛生專家過去兩年來已獲得了一些線索。他說：「我們看到夏季的病例激增出現在南方，冬季則是各地都有，部分可能是因為天氣的關係，人們傾向長時間與人群聚或待在室內。不過，因為新冠病毒不斷變異，讓預測病例激增期更加困難。」

包括佛奇（Anthony Fauci）在內的衛生專家預測，Omicron亞型BA.2疫情可能在未來幾周內出現，但不會像Omicron疫情那麼嚴重。

卡本醫療（Carbon Health）家庭護理部長與策略長車明（Myoung Cha，音譯）表示，他不認為美國已做好因應BA.2疫情的準備。

車明說：「可以肯定的是，我們還未進入可以準確預測下一波疫情的階段。到目前為止，新冠病例激增的次數因為太過頻繁，不能拿它和流感相比。」

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