聖荷西 蟬聯全美房租最貴城市

聖荷西蟬聯全美房租最貴城市，月租中位價為3024元。(Getty Images)

全美月租金 2月份達到新高，一般公寓月租比兩年前的疫情爆發前、貴了283元。根據「Realtor.com」報告，全國2月租金中位價為1792元，比一年前上漲17%。單間公寓、一房與兩房公寓租金在過去一年期間，都可見到兩位數增長。而矽谷聖荷西仍是全美租金最貴之地。

疫情期間，部分大城市租金暴跌。但今年2月份已是全國租金連續7個月以兩位數的百分比飆漲。Realtor.com首席經濟學家海爾(Danielle Hale)表示，由於過去兩年租金上漲近20%，租金價格可能維持在高價位，但也預估近期租金上漲速度將有所放緩。

然而，部分城市租金漲幅仍十分驚人。報告指出，邁阿密租金增長最快、2月份租金中位價比一年前飆漲55%，使其成為全美前50大最難負擔租屋市場的城市之一。租金漲幅最小的城市是克里夫蘭、明尼阿波利斯與底特律，2月份租金較一年前僅上漲6%或更少。

加州聖荷西仍是全美租金最貴之地，每月租金中位價為3024元。其次是聖地牙哥 、洛杉磯、舊金山、邁阿密與紐約市。海爾指出，隨著全國租金飆漲，2月份租金數據顯示，許多租屋人的預算可能超出可以承受能力的限度。

租金上漲速度，以貫穿美國南部與西南部的「太陽帶」(Sun Belt)地區最快，包括洛杉磯、聖地牙哥、鳳凰城、達拉斯與其他城市。因為這些城市的相對於租金的可負擔能力、具吸引力的生活方式與遠程工作能力，持續吸引新居民。因此，所有十個租金增長最快的市場，都位在美國南部，其中有四個位在佛羅里達州。

繼邁阿密之後，年租金漲幅最大的城市是佛羅里達州的奧蘭多與坦帕、德州奧斯汀、聖地牙哥、拉斯維加斯、鳳凰城、佛州傑克遜維爾(Jacksonville)、田納西州孟非斯(Memphis)、德州聖安東尼奧，租金都上漲23%以上。

報告指出，租金上漲是由需求增加所推動，尤其是年輕租客，他們其中的許多人可能已無法買房。儘管在邁阿密這樣的城市、購房比租房更可負擔，但房價正在上漲，貸款 利率也在上升中，2月份房價更比一年前上漲31.6%。

海爾分析，由於日漸增加的經濟不確定性與烏克蘭衝突，部分家庭將更願意買房，鎖定基本固定的每月付款，以對沖進一步通膨。但快速上升的貸款利率與有限的待售房屋數量，可能導致一些潛在買家堅持租房的彈性。由於租房需求已超過供應，租金負擔能力仍將是挑戰。