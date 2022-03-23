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史大學者：習近平與普亭都愛冒險 台海正處極危險時期

記者李榮／史丹福報導
戴雅門認為，台海處於極為危險的情況；而習近平本身具有冒險性格，20大結束、連任以後將更進入危險期。（記者李榮／攝影）
戴雅門認為，台海處於極為危險的情況；而習近平本身具有冒險性格，20大結束、連任以後將更進入危險期。（記者李榮／攝影）

俄羅斯執意入侵烏克蘭，戰事到目前還在持續，也引發中國大陸是否將使用武力解決台灣問題的聯想。史丹福大學學者、民主理論權威戴雅門（Larry Diamond）警告，台灣人民應該了解台灣正處於極其危險的時機（in a period of maximum danger），或許在中國共產黨第20次全國代表大會、以及習近平明年連任國家主席之前不至於犯台，「但是在從現在開始的一年之後，（或許）五年、六年、七年、八年，或者說十年以內，我認為是極為危險的時期。」

戴雅門在參加史丹福大學胡佛研究院（Hoover Institution）的論壇中闡述了對於美中台關係的看法，並在會後接受記者訪問。他表示，預計在十年之內，中國將經歷一段困難的時期，甚至有可能會出現危機，中國共產主義制度面臨崩潰。然而，如果台灣想要正式、或者象徵性地改變現狀，則會是「最大的悲劇」。

他表示，中國大陸一直想要統一台灣，讓中國再次偉大。一年之後到十年之內會是中共很有可能動手的時間點，例如兩到五年之間。

戴雅門解釋，台灣不應該刻意挑釁中國大陸，讓情況惡化，不該釋放出不必要的訊號導致中國大陸武力攻台。從這次烏克蘭與俄羅斯的戰爭就可以看出，「沒有必要自己引來悲劇，做一些看起來在道德上有合理性，但是卻可能引發區域政治危機、且不智的舉動，更何況這些舉措並不會真正改變任何事情。我不認為台灣應該要改變現狀。」

在中國大陸的威脅之下，近來美國與台灣關係相較於先前更為緊密，也多次有美國高層級的官員訪台。戴雅門進一步表示，其實美國讓前國務卿到台灣，並且呼籲台灣與美國重新建立正式外交關係，是極其危險的舉措，「如果真正發生（重建外交關係），可能會引起中國大陸的軍事行動。因此，最好的做法就繼續維持現狀。」

談到俄羅斯普亭與中國習近平的威權體制會帶給世界怎樣的威脅，戴雅門表示，俄羅斯入侵烏克蘭後，全世界都在看烏克蘭的戰事與國際的反應；相信台灣肯定在密切觀察烏克蘭的情況，而美國也該知道美國在亞洲的同盟，會密切觀察美國的態度與介入深度。同樣的，中國政府也在觀察，「中國持續在關注俄羅斯這次所犯下的錯誤，避免重複。」

戴雅門強調，普亭與習近平都是具有冒險性格的領導人（risk taker），不能輕忽。

戴雅門補充，台灣在國防上必須要能自我防衛，應該要向以色列看齊，讓本身的國防力量強大且是隨時準備就緒，才能抵抗中國大陸的入侵，全民必須有戰鬥的決心，「台灣的國防政策應該要改變，目前台灣的（義務役）軍事訓練是非常膚淺的。」

烏克蘭 俄羅斯 習近平

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