凱瑟報告：孕婦未接種疫苗染新冠 重症風險高

凱瑟醫院最新研究指出，感染新冠的未接種疫苗孕婦的確較容易出現重症。（Getty Images）

最新研究報告指出，未接種疫苗 的孕婦若感染新冠病毒，出現血栓或其他嚴重症狀的風險，是未感染病毒孕婦的兩倍以上。

這項研究的對象是4萬3886名於2020年3月1日到2021年3月16日之間在北加州凱瑟醫院（Kaiser Permanente Northern California）分娩的婦女。研究發現，孕婦感染新冠除了出現重症的風險較高之外，他們的胎兒也較容易早產，提高了胎兒大腦和心臟出現問題的風險。

報告首席作者，也是凱瑟醫院孕期糖尿病和肥胖症專家費拉拉（Assiamira Ferrara）說：「這些發現加強了懷孕期間感染新冠會提高出現嚴重併發症機率的證據。」

費拉拉表示，這項研究的對象並不包括已接種疫苗的孕婦，但研究結果證實，在懷孕期間接種疫苗的確可以避免感染者出現嚴重症狀。

儘管許多研究結都顯示，在懷孕期間接種新冠疫苗是安全的，但許多孕婦還是不願意接種疫苗。聯邦疾病防治中心（CDC ）公布的數據指出，截至去年秋季，美國只有不到三分之一的孕婦接種了疫苗。

根據CDC的數據，自疫情開始以來，美國有18萬8581名孕婦感染新冠，造成其中292人死亡，今年也已至少有16名孕婦死於新冠。

凱瑟這項研究分析了4萬3886名未接種疫苗孕婦的醫療報告結果，發現其中1332人感染了新冠病毒，他們出現血栓的機率是未感染新冠的孕婦的三倍，在懷孕期間出現重症的機率是未感染孕婦的2.5倍。

在這些感染者中，有76人出現重症，大部分出現呼吸窘迫症候群或可影響主要器官的敗血症。此外，有143名感染者早產，比例將近11%。

約三分之二參與這項研究的孕婦都是非白人，28%是西語裔，26%是亞太裔，6.5%是非裔。

舊金山加大婦產科醫師史蒂芬妮‧高（Stephanie Gaw，音譯）指出，由於研究的參與者都是凱瑟醫院的會員，因此並未反映出沒有醫療保險 的弱勢婦女情況。高醫師說：「我們認為沒有保險的孕婦結果可能會更糟。」

不過，這項研究發現感染新冠孕婦的胎死腹中比率並沒有上升。CDC 11月對120萬名婦女進行的研究發現，胎死腹中的風險近來有所提高，但比率通常不到1%。