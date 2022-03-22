IBM華人工程師曾爍命案 「駕車犯」判30年到無期徒刑

駕駛作案車輛逃跑、導致曾爍重傷不治的罪犯瑞德（Byron Reed），因為二級謀殺罪和二級搶劫罪且造成受害者重大身體傷害，將在州監獄服刑30年到無期徒刑。（警方供圖）

IBM華人工程師曾爍（Shuo Zeng）在屋崙星巴克 咖啡店內被搶筆電引發的命案，21日在阿拉米達縣高等法院開庭。法官伯吉絲（Rhonda Burgess）暫定宣判，駕駛作案車輛逃跑、導致曾爍重傷不治的罪犯瑞德（Byron Reed），因為二級謀殺罪和二級搶劫罪，且造成受害者重大身體傷害，將在州監獄 服刑30年到無期徒刑。這意味著，他在監獄待滿30年後，可能有機會假釋出獄，但必須服滿30年。

曾爍為人樂觀開朗，喜歡攝影。不幸遇害後，震驚灣區。（親友供圖）

2019年12月31日，34歲生日當天，曾爍在屋崙Montclair區一家星巴克內使用筆電被搶，他勇敢追逐劫匪車輛試圖奪回筆電，卻被車輛甩出，最終重傷不治。此事震驚灣區，不少人到星巴克紀念，留下文字、鮮花和蠟燭。3月4日，搶劫筆電的罪犯威金斯（Kejuan Wiggins）被判州監獄服刑12年，拉開星巴克大門、方便同夥搶劫的罪犯賈馮·李（Javon Lee）被判監禁10年。

瑞德是搶案策劃者 前科累累

公辯律師認為，在搶劫導致曾爍身亡的過程中，威金斯和賈馮·李應該負主要責任，並要求給瑞德減刑。

法官伯吉絲表示，辯方可能認為，被告行為不屬於三振出局法（要求州法院對於犯第三次及以上重罪的累犯，大幅延長監禁時間）的範圍，不能將被告視為此前未犯下一個或多個嚴重暴力犯罪。但事實並非如此。瑞德不斷升級的累犯行為持續存在，且一直沒有被以前的逮捕、定罪和在州監獄服刑或被假釋所嚇倒。

當時案發後，不少市民到事發的星巴克門外悼念曾爍。（記者劉先進／攝影）

2013年7月1日，瑞德還是未成年，犯下搶劫罪。2017年，他因一次持有贓物被判罰重罪。2017年10月11日，他已成年，犯下搶劫罪。當晚6時50分，受害者在舊金山一個自動取款機旁，被兩名身份不明的嫌疑人持槍搶劫。有目擊者看到逃跑的車輛車牌。警方在當晚8時45分找到嫌疑車輛，車內只有瑞德一人。當警員包圍車輛並勒令瑞德投降時，他開車加速，幾乎撞到三個警員，然後撞上一輛巡邏車。他下車逃跑，躲到住宅區的柵欄裡面，最終被捕。警方在車內搜到搶劫的贓物。車內還有兩把手槍。瑞德對搶劫罪認罪，被判在州監獄服刑2年。2019年5月19日，他獲得上述搶劫案的假釋機會。接著在同一年12月31日參與搶劫曾爍筆電。

伯吉絲法官說，瑞德並沒有受到三振出局法的影響，他不斷升級危險犯罪行為，致力於靠盜竊和暴力犯罪為生，威脅公共安全。

法官：減刑不符合正義原則

伯吉絲表示，瑞德誘使他人參與搶劫，在作案過程中，他組合所有因素，是計畫的發起者，有領導或支配地位。瑞德策畫搶劫，他說想賺點錢，爭取另一被告賈馮·李參與，並建議維金斯加入，因為維金斯有打破車窗盜竊的工具。他是唯一住在屋崙的罪犯，開車帶其他共犯到犯罪地點星巴克。搶劫中，三人分工明確。瑞德探查星巴克，確定可能的作案目標。瑞德還開車兜圈，將車停好，可以看到搶劫計畫的執行。執行搶劫的過程表明了策劃此次犯罪的複雜性和專業性。

伯吉絲說，本案中的犯罪行為涉及巨大的暴力、巨大的身體傷害。當受害人在汽車 後座岌岌可危，摔下汽車後，瑞德並未停車，而是在街道異常狹窄、兩邊停滿汽車的地方加速飛奔。從證詞看，曾爍摔下車輛的動作聲音很大。這表明，瑞德無視曾爍的生命，將完成搶劫、攜帶筆電逃跑的目標放在首位。在搶劫同日，被告在舊金山捷運站銷售筆電，並瓜分贓款。在這樣一個破壞性的事件發生後不久，就有心思出售贓物。表明瑞德高度漠視行為對另一個人造成的巨大傷害。即使他不知道，受害者從車上摔下所造成的巨響表明重傷已發生。

伯吉絲表示，瑞德的行為和犯罪歷史表明，在他的犯罪活動中，有一種危險的、隨時願意升級為暴力和不顧他人利益、安全甚至生命的意願，鑒於本案的事實，30年到無期徒刑的刑期是合理的。減刑不符合正義的利益。