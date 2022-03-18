罕見⋯冬天還未結束 加州下周將現初春熱浪

加州下周將出現罕見初春熱浪。（美聯社）

加州 的冬天還未結束，氣象學家就已經在談論它的熱浪 了。國家氣象局說，引發乾燥、溫暖天氣的高壓，預計下周將在西海岸上空形成，給整個金州帶來破紀錄的溫度。

雖然通常與熱浪聯繫在一起的100度的悶熱溫度不在預測之列，但預測會有大面積的80度，在一些地方接近90度，更有地方可能比平均溫度高20多度。

「3月是過渡季節，我們在這個月也確實會有熱浪」，氣象學家羅爾伯（Jeff Lorber）說。「雖然不會像春季和夏季晚些時候的熱浪那樣嚴重，但溫度將遠遠高於正常水平」。

這對一個乾旱的、容易發生野火的州來說是個壞消息，自今年年初以來，加州的降雨量已經大大低於正常水平。

「下周，全州範圍內可能出現明顯的季節早期熱浪，至少有一些日最高紀錄可能出現。這將進一步加速植被幹燥和山區融雪」，洛杉磯加大氣候科學家史溫（Daniel Swain）在推特上寫道。

在舊金山灣區 的氣溫預計將在周一（21日）開始上升，內陸山谷預計將達到75度至80度出頭，羅爾伯說，沿海地區可能會保持在六十幾度。 周二（22日）預計將是本周最熱的一天，更多地方的氣溫可能會達到80度，甚至直逼85度。羅爾伯說周三（23日）會稍微涼快一些，但仍然高於平均水平。

在炎熱的天氣之前，灣區預計在周六（3月19日）會有大範圍的降雨，灣區中部的大部分城市地區，如舊金山等，預計會有0.1到0.25吋的降雨，北部灣可能會多達半吋。

在缺水的加州，任何雨水都是受歡迎的，但羅爾伯說，周六的降雨不會使缺水的情況得到緩解，也不會大大推遲野火季節。