聖他克拉拉縣首位女警長 史密斯宣布明年1月退休

聖他克拉拉縣警長史密斯宣布明年1月退休。（Getty Images）

正在接受貪腐調查的聖他克拉拉縣首位女警長史密斯（Laurie Smith）10日宣布，將在明年1月她的第六任任期結束時退休 。

史密斯是在聖縣競選連任申請截止日期3月16日前，透過一份公開聲明和一封寄給員工的電子郵件中宣布了這一消息。史密斯的決定在縣警局內部似乎已是意料中事，而且加州 州務卿辦公室的紀錄顯示，史密斯並未組建競選委員會。

史密斯在聲明中說：「這項工作沒有完成的一天。我很遺憾在此宣布，我將於明年1月這次任期結束時退休。要做出不競選連任的決定非常困難，因為還有很多事要做，但本縣居民的利益永遠是第一優先。」

自1973年被雇用為專門服務婦幼的女警（sheriff matron）後，史密斯一直為聖他克拉拉縣警局效力，1998年首次當選聖他克拉拉縣警局局長。她在寄給員工的電子郵件中寫道：「我不會懷念這份工作中的政治操作，但我會懷念這些年來有幸共事過的人。」

史密斯提到的政治操作指的應該是檢方兩年多來對縣警局的調查。檢方已起訴史密斯的兩名警官，指控他們利用核發隱藏攜帶槍枝許可證（concealed-gun permit）換取政治獻金。縣議會也以縣監獄 中多項醜聞再次抨擊史密斯，並於去年秋季對史密斯投下不相信票。

史密斯目前面對聖縣民事大陪審團的七項正式貪腐指控。大陪審團去年秋季在縣議員的呼籲下展開調查。指控主要針對槍枝許可證醜聞，和一項備受關注的監獄傷害案件及其隨後終止的調查上。只要大陪審團裁定史密斯有任何一項罪名成立，史密斯將被免職。

史密斯在聲明中多次提到她受到的批評，她說：「決定為輪姦受害者挺身而出、反對從寬處理擁有特權的性侵犯的法官、為保護公眾和具有信譽的前報社挑戰其他民選官員，都讓我成為被攻擊的目標。」

史密斯在聲明中把自己與前聖荷西市長恭薩雷斯（Ron Gonzales）做出比較。恭薩雷斯20年前也遭民事大陪審團指控貪腐，理由是他呼籲為市府清潔工人加薪，而這些清潔工人所屬的工會是恭薩雷斯背後的主要支持團體之一。恭薩雷斯的貪腐指控後來被一名法官駁回。

史密斯說：「我的處境和他沒有什麼不同。我相信，歷史會證明，身為加州第一位民選女性警長不僅是光榮的，我的成就將掩蓋過那些虛構的故事，讓人們長久記住。」

談到史密斯宣布退休，多次與史密斯發生衝突的聖他克拉拉縣地檢長羅森（Jeff Rosen）發出聲明說：「本縣值得擁有一位具有最高誠信和社區最大信任的警長，以公平和專業的方式來保護本縣。」