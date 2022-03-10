布里德市情咨文：將增警力 解決毒品、遊民問題

布里德表示，要增加更多警力，努力解決田德隆街頭的毒品交易、精神疾病和遊民問題，並為更多的可負擔性住房建設掃清道路。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市長布里德（LondonBreed）9日在MissionRock發布舊金山2022年度市情咨文報告。在演講中她提到包括遊民 、公共安全、警察 改革、公立學校教育和受新冠疫情打擊後經濟復甦等問題。

布里德表示，要增加更多警力，同時繼續推進解決警察使用武力問題的改革。她將努力解決田德隆街頭的毒品交易、精神疾病和遊民問題，並為建設更多的可負擔住房掃清道路。

布里德的第一個市長任期已過半。她表示，在這段時間裡，市政府在住房和創造就業方面取得了很大的進展，但同時也承認城市仍面臨重大挑戰。她指出，舊金山仍需要做出經濟復甦的重大努力。目前市內辦公樓空蕩盪，店面空置，小企業正在逐漸復甦。城市出台的各項政策一直在鼓勵吸引遊客、商務會議和遠程工作人員回到市中心。同時還要進一步提升解決入店行竊、毒品注射過量等問題。

當天的市情咨文報告演講中，布里德毫不避諱地直面城市內最具分裂性的問題，即選民罷免舊金山聯合學區教育委員。她表示，部分教委的被罷免，顯示公職人員應該具備為民眾服務的精神，而不應被其他事物分心。新教委的任命需要非常謹慎。她強調，學區的重點應該是幫助更多的家庭和兒童解決問題，必須把孩子放在第一位。

布里德說，舊金山市將在未來兩年投入10億元解決遊民問題，大部分資金來自選民批准的稅收，在6月之前將創建1500個新的永久性支持性住房單元。她指出，目前舊金山市儘管在解決遊民永久性住房和臨時住房取得了進展，但這對於市內的遊民人口來說，還根本不夠。據統計，2019年約有8000名遊民，但衛生部門最近估計全市有現1萬8000遊民。

面對亞裔傷害和田德隆地區的毒品交易等問題，布里德再次呼籲增加警力。她指出，數據顯示，舊金山目前只有1630多名警員，比三年前減少了250名，目前警員人數比實際所需的人數少540人。為了解決這一問題，布里德提議增加資金預算用於創建新的警察學院，同時繼續警察部門的優化改革。

此外，布里德呼籲改革舊金山市新住房的審批制度，繼續在田德隆區採取行動，使社區對居民和遊客更安全。同時要加大力度為有需要的人提供心理健康服務，以及更好地為兒童和家庭服務，制定兒童和家庭康復計畫。