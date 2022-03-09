金山科技公司保護在烏克蘭員工 幫助撤離、提供住宿費

舊金山科技公司JustAnswer有200多員工在烏克蘭遠程工作，戰爭開始後，如何保證這些員工的安全成了公司頭等大事。（取自臉書）

柯茲克是舊金山科技公司JustAnswer的執行長，公司員工約有1000人，其中252人分布在烏克蘭 的城市基輔、烏日霍羅德 (Uzhgorod)與利維夫 (Lviv) 工作。俄羅斯 舉兵侵略烏克蘭後，他就不斷收到烏克蘭員工打來的緊急電話。

柯茲克說，目前他最重要的工作是保障烏克蘭員工的安全。雖然面臨大危機，柯茲克決心繼續在烏克蘭發展事業，同時鼓勵其他商界領導留在烏克蘭奮鬥。JustAnswer 2021年在烏克蘭雇用87名員工，計畫今年繼續聘雇180名員工。俄羅斯發動侵略戰爭後，JustAnswer繼續設法招聘了三名員工。

處於大危機中，仍試圖繼續運作，維持公司員工的固定收入與生活穩定感，其中難度非常高。不過柯茲克說，公司仍會繼續留在烏克蘭，因此我必須確定員工仍會繼續留在那裡。

烏克蘭人口約4400萬人，其中包括歐美軟體業公司員工約20萬人，他們留駐烏克蘭遠距工作。根據報導，財富500強公司 (Fortune 500 companies) 中，約有20%在烏克蘭設有遠距工作團隊。

柯茲克說，自從普亭 2月21日下令對烏克蘭動武之後，他每天從早到晚，無時無刻不在想著如何保護公司員工安全。這是一場戰爭、一場大危機、一場緊急事件。

JustAnswer從2010年起就在烏克蘭設有遠距工作團隊。柯茲克說，2014年基輔附近爆發Maidan革命之後，他就預測俄羅斯終有一天會入侵烏克蘭，於是開始替員工準備各種防護措施。

戰爭爆發後這兩個星期，JustAnswer公司設法將烏克蘭員工及其家人送到基輔或烏日霍羅德較安全地區，提供搬家費、旅館住宿費、巴士費用等。

柯茲克說，戰爭期間，如有公司員工應徵入伍，公司仍將繼續提供他們的薪資。JustAnswer在美國、印度、馬尼拉，以及其他國家的員工每天都會收到有關他們留在烏克蘭同事的最新消息，JustAnswer同時鼓勵遍及世界各地員工，利用網路捐款給烏克蘭軍隊，以及協助烏克蘭的義工組織。直到8日，JustAnswer 已收到超過10萬元籌款目標。

柯茲克2019年全家在烏克蘭住了半年。他說，他的立場超過政治性問題，因為這場侵略戰爭不僅影響到俄羅斯、烏克蘭，甚至殃及其他東歐地區的人民。整個事件影響全球，關係到自由民主的未來。因此這次烏克蘭遭受侵略，對他而言，是非常切身的問題，不只是公司的問題或一些陷於戰火地區員工的問題。