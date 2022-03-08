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金山等4城僑界 聯合譴責俄羅斯、聲援烏克蘭

本報記者／灣區報導
僑界發表共同聲明，聲援烏克蘭，譴責俄羅斯。（本報記者）
僑界發表共同聲明，聲援烏克蘭，譴責俄羅斯。（本報記者）

舊金山僑學界聯合沙加緬度、屋崙及士德頓等地區僑團，在金山華埠皇宮酒樓聯合舉行「譴責俄羅斯非法入侵烏克蘭記者會」，並發表共同宣言。他們譴責俄羅斯非法動用武力，侵占烏克蘭領土、破壞區域穩定，呼籲俄羅斯儘速停止侵略，撤出烏克蘭。

活動由舊金山雙十國慶籌備委員會共同主席林炳昌主持，全美舜裔篤親總公所總理陳榮良醫師、沙加緬度僑務委員陳俊明醫師、僑務顧問賴宏乙、士德頓溯源堂主席鄺邵源、舊金山僑務委員趙炳賢、屋崙僑務委員林馬玉冰、合和總會館主席余健全、美洲秉公總堂總理周達昌、美洲秉公總堂元老徐楚南、中華傳統文化協會副會長陳夏儀、國民黨駐美總支部中央評議委員李學英、海外著名民運人士封從德、香港會館代表麥家安、前北大教授任松林、五洲洪門致公總堂西文書記楊海平等近多位僑界重要僑領代表各僑區發聲，譴責俄羅斯，聲援烏克蘭，希望極力捍衛自由、民主、和平及人權等普世價值。

活動中與會僑領踴躍發言，陳榮良首先發言，批評俄羅斯殺害無辜烏克蘭人民，甚至威脅使用核武。前民運領袖封從德則指出，俄羅斯侵略烏克蘭，會讓人聯想到中共可能會照著如此的模式去攻打台灣。

陳榮良代表各僑團發表四項共同宣言：

一、二十世紀全球經歷兩次世界大戰，全體人類痛定思痛，成立聯合國及建構多元溝通管道，期許戰爭不再發生。北加州全僑對於本次俄羅斯侵略烏克蘭的瘋狂及蠻橫，咸表震驚、痛切與完全無法接受。

二、嚴厲譴責俄羅斯違反「聯合國憲章」非法動用武力，侵犯烏克蘭主權及領土，破壞區域及全球和平穩定，強烈呼籲俄羅斯政府盡速停止軍事侵略行動。

三、支持美國與歐洲為首之國際社會為停止俄羅斯侵略烏克蘭之各項作為，肯定中華民國政府籌募大量救援物資義助烏克蘭，並在數天內即號召台灣人民捐款超過2.3億新台幣，積極為國際人道與世界和平做出貢獻。

四、呼籲部分認同俄羅斯侵略行為的政黨、政權與國家幡然醒悟，停止支持俄羅斯反文明、反人道、反和平、反自由的無恥侵略行為。

俄羅斯 烏克蘭 舊金山

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