灣區汽油、天然氣齊漲 加油站首見6字頭

金山灣區加油站零售價首見6字頭。（記者熊移山／攝影）

俄羅斯 入侵烏克蘭持續造成的經濟不確定性，特別是對俄羅斯石油實施禁運這項命令似乎箭在弦上，致使全美平均汽油價 格從上周的每加侖4.221漲到3月7日的每加侖4.646，舊金山灣區 汽油價格周一飆升至每加侖5.50元左右。天然氣也隨之爬升，美國全國天然氣平均價格上周上漲了49美分以上，灣區九縣地區的平均價格也在三天內上漲了 27美分，從上周五到周一，平均每天上漲9美分，讓專家也搖頭。

讀者這兩天若經過加油站一定會發現，汽油價格數字每天都往上變化，很多知名連鎖加油站的價格也無法守住每加侖5.99的價格，衝到六字頭。記者實際走訪南灣加油站，優質汽油(premium)每加侖零售價已經來到6.29元，就連油價相對較低的摩伊斯(Moe's stop)和華人比較常去的好市多(Costco )普通汽油(regular)價格，也來到4.94的價格，優質汽油(premium)也破了五字頭，來到每加侖5.26元。

前來加油的民眾臉色似乎一個比一個難看，記者隨機訪問到一位兼差開優步(Uber)駕駛利索夫Andy Lysov，他抱怨現在加油和去年相比，每次加油要多付15-20元，平均一周加三次油，真的很無言。加上優步和來福車(Lyft)的車資對油價幾乎沒有反應，他現在就盡量不搶接相對比較遠的派車單，因為開了12分鐘接一位短程客人一點都不划算。

以下是根據AAA Gas price的報告，截至3月6日周日下午灣區各縣的平均每加侖價格：

•聖他克拉拉縣(Santa Clara)，5.378元

•康曲柯士達縣(Contra Costa)，5.381元

•索拉諾縣(Solano)，5.392元

•阿拉米達縣(Alameda)，5.405元

•聖馬刁縣(San Mateo)，5.474元

•索諾瑪縣(Sonoma)，5.48元

•舊金山(San Francisco)，5.501元

•納帕縣(Napa)，5.505元

•馬連縣(Marin)，5.509元

俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭仍在繼續，汽油的漲勢看來似乎還看不到盡頭。