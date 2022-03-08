柏克萊加大專家：俄若成功占領烏克蘭 恐打造傀儡政權

柏克萊加大專家沃克表示，若俄羅斯成功佔領烏克蘭，希望建立的政權模式有三種可能。（記者劉先進 ／翻攝）

柏克萊加大蘇聯和後蘇聯時代研究項目執行主任、政治學系兼職副教授沃克（Edward Walker）在線上論壇表示，若俄羅斯成功占領烏克蘭 ，俄主導建立的政權模式有三種可能：類似當年蘇聯打造芬蘭民主共和國的傀儡政權，或衛星國模式，或將俄羅斯和烏克蘭完全一體化。

俄軍進攻計畫 有4種可能

沃克說，從軍事行動看，俄羅斯軍隊的計畫有四種可能。第一，包圍烏克蘭第聶伯河（Dnieper）以東的城市和部隊，這也包括首都基輔（Kyiv）的範圍。利用兵力壓迫這些城市，迫使烏克蘭政府作出讓步。這也是俄羅斯在2008年針對格魯吉亞做的極端手段。目標將是懲罰烏克蘭，降低其軍事能力，損壞國防基礎設施，以換取一些政治讓步。接著退出，然後在必要時重複此手段。

「我不知道俄羅斯軍隊會如何攻擊，但個人以為，這種選擇非常不可能。因為需要幾個月的時間來包圍和擠壓這些城市。……我懷疑任何烏克蘭政府會投降，或者如果真的投降是否能生存。即使政府投降，烏克蘭的部隊肯定會繼續戰鬥。儘管如此，我認為，在東部一直在頓巴斯（Donbas）接觸線上作戰的烏克蘭部隊，面臨著被包圍和切斷的風險越來越大。如果他們被包圍，俄羅斯可能打持久戰，消磨這部分兵力，但花費時間會很長。」

第二，最有可能的是，不只是戰術壓迫，而是攻占基輔和其他主要城市，特別是烏克蘭東部的哈爾科夫市（Kharkiv）。但保持大部分部隊在第聶伯河以東。

第三，沿著第聶伯河以西的走廊、沿黑海開闢另一條攻擊軸線，一直到莫爾達瓦（Moldova），這意味著要攻占烏克蘭另一個百萬人口的大城市敖德薩（Odessa），此難題非常難以破解。「我懷疑俄羅斯會這麼做。他們正在採取的行動已非常雄心勃勃了。他們開始意識到，試圖拿下的地方太多，難以消化。」

第四種可能，集結更多部隊，努力阻斷來自西方的供應物資線，這實際上意味著將地面戰爭和全面戰爭帶到整個烏克蘭。「這種可能，試圖拿下烏克蘭西部，將大大增加與北約發生某種衝突的風險。雖然我認為這不太可能，卻不能完全排除。」

占領後的政權 有3種模式

沃克表示，俄羅斯入侵後的政治目標，或希望建立的政權模式，有三種可能。

首先，建立類似當年蘇聯建立芬蘭民主共和國的傀儡模式，讓烏克蘭在國內有相當大的政治自主權，有民主選舉的政府，但外交和全國政策非常受限制。俄羅斯將撤軍，但如果烏克蘭違反民主模式的條款，將重新入侵。不過這種模式對普亭 來說，遠遠不夠。

其次，打造蘇聯冷戰時期在東歐建立衛星國的模式。屆時烏克蘭將沒有民主，自治程度非常有限，俄羅斯軍事情報機構、秘密員警留在烏克蘭，對新政權進行警戒。此種模式最有可能，將烏克蘭這個政權，與俄羅斯、白俄羅斯 的經濟結盟。當然，俄羅斯依然是霸權，就像冷戰期間蘇聯是東歐的霸權主宰者。

第三，將俄羅斯和烏克蘭完全一體化。這種模式走得太遠，沒有解決問題。比如在俄羅斯和北約之間打造緩衝區。

沃克表示，至於占領烏克蘭領土問題，也有三種可能：首先是基輔和第聶伯河以東區域；其次是包括上述領土，再加上南部從赫爾松（Kherson）一直到莫爾達瓦的區域。第三，是烏克蘭整個國家。

戰爭不會很快結束，將持續幾個月甚至幾年。俄羅斯拿下基輔或哈爾科夫將非常艱難。即使基輔淪陷，烏克蘭人也將繼續戰鬥，西方也將向烏克蘭軍隊和抵抗力量提供軍事援助。

沃克說，武器將變得越來越有效和致命。「戰爭升級為北約和俄羅斯之間的武裝衝突的風險，並非微不足道，也許有25%的機會發生，當你考慮到這些情況時，風險還是太高了。如果烏克蘭或北約擊敗普亭，我非常肯定他將使用所掌握的任何武器，包括戰術核武器。比如，開始時針對一個特定戰場使用戰術核武器，然後戰鬥可能升級。」