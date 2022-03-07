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「台灣能幫忙」 僑領籲民眾捐款支持烏克蘭

記者李榮／密爾比達報導
僑領李漢文籲僑胞捐款支持烏克蘭，發揮台灣能幫忙的精神。（取自網站）
僑領李漢文籲僑胞捐款支持烏克蘭，發揮台灣能幫忙的精神。（取自網站）

俄羅斯入侵烏克蘭戰爭持續數天至今，尚未停歇。灣區幾位台灣僑領呼籲民眾支持烏克蘭，並且響應「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help）援助烏克蘭難民行動，捐款給受影響的難民。

僑務委員李漢文指出，台灣政府日前已發表嚴正聲明譴責俄羅斯，並與國際民主社會同步加入經濟制裁行動。另外，為善盡台灣作為國際民主社會負責任成員的義務，秉持「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help）的精神，台灣於2月28日深夜啟動運輸一批27噸醫療物資送往歐洲，協助烏克蘭難民。而外交部也公布賑濟烏克蘭專戶帳號，獲得各界踴躍捐款，依照賑災基金會5日公布累計捐款，金額已經達到2億1419萬新台幣。

李漢文指出，包括總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、考試院長黃榮村、監察院長陳菊、基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安、台中市長盧秀燕等多位官員都已經捐出一個月所得。另外還有聯邦銀行、自由時報系、瓏山林關係企業，秉於人道主義精神，共同捐款1500萬元。民進黨立法院黨團也以黨團名義捐出100萬台幣，幫助烏克蘭人民，撐起他們的民主自由。

台灣援助烏克蘭的專戶自即3月2日起接受ATM、銀行轉帳，自3月3日起可接受線上刷卡匯款，為期1個月，歡迎民眾發揮人飢己飢、人溺己溺的精神踴躍捐款。外交部也責成駐波蘭代表處與波蘭政府及其指定的非政府組織連繫，將台灣人民的溫暖愛心捐款儘速送達，以提供烏克蘭難民最及時的幫助。

賑濟專戶資訊：戶名：財團法人賑災基金會。銀行名稱：土地銀行 長春分行（代碼005）。銀行帳號：102-005-124-619。網路刷卡捐款：https://wabay.tw/projects/twuk

烏克蘭 俄羅斯 賴清德

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