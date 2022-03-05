法醫證實 史丹福大學女足隊長是自殺身亡

聖他克拉拉縣法醫辦公室證實史丹福大學女子足球隊隊長梅耶是自殺身亡。（美聯社）

史丹福大學 女子足球 隊隊長梅耶（Katie Meyer）1日被發現陳屍在宿舍房間內，聖他克拉拉縣法醫辦公室4日晚上證實，梅耶死於自殺。

22歲的梅耶是史丹福大學Cardinal女子足球隊隊長兼守門員，曾於2019年為史丹福大學拿下第三座NCAA女足冠軍獎盃。

梅耶的母親吉娜（Gina Meyer）4日接受媒體採訪時說：「她是自殺死亡。對身為父母的我們來說，這幾天是最可怕的夢魘，我們無法從這個夢魘中醒來。」

梅耶的雙親表示，他們沒有看到任何女兒處於危機之中的危險信號（red flags），他們最後一次和女兒說話，是在她自殺前幾小時。吉娜說：「她看起來很興奮，有很多事要做，但很開心。」他們指出，史丹福大學寄給她一封電子郵件，內容與紀律處分有關，顯示她可能遇到了麻煩。

梅耶的父親史蒂芬（Steven Meyer）說：「凱蒂（梅耶）在學校裡為她一名隊友辯護，而為隊友辯護的後果竟是…」

吉娜說：「我們還未看到那封電郵的內容。她最近幾個月一直收到信件，最後一封信好像表示要舉行審判或什麼的，這是我們能想到會觸發問題的唯一可能。」

史丹福大學助理副校長馬斯托菲（Dee Mostofi）說：「我們不能公開有關學生紀律問題的訊息。作為凱蒂就讀的大學，我們為凱蒂的家人感到悲痛，並會懷念她。」

史丹福學生和校友在社群媒體 上傳許多訊息表達悲傷，分享對梅耶的愛，並相互提供精神支持。

梅耶的組織行為學教授薩頓（Bob Sutton）表示，梅耶的死讓學生、教職員和高層感到震驚和無助。他指出，梅耶是宿舍的助理舍監，還參與校園裡許多計畫。

薩頓說：「失去凱蒂的影響是如此深遠，因為她是一個非常精神抖擻、有行動力的人，在學校人脈很廣，大家都視她為榜樣，十分欽佩她。」

梅耶是史丹福大學一年多以來第四名無預警身亡的學生。

去年2月，醫學院學生王蘿斯（Rose Wong，音譯）被發現陳屍在校園宿舍內。六個月後，工程學院學生麥塞爾（Jacob Meisel）在巴洛阿圖遭火車撞死，聖他克拉拉縣法醫辦公室研判是自殺。今年1月底，法律系學生西門斯（Dylan Simmons）也被發現陳屍在校園宿舍內。