法醫證實 史丹福大學女足隊長是自殺身亡
史丹福大學女子足球隊隊長梅耶（Katie Meyer）1日被發現陳屍在宿舍房間內，聖他克拉拉縣法醫辦公室4日晚上證實，梅耶死於自殺。
22歲的梅耶是史丹福大學Cardinal女子足球隊隊長兼守門員，曾於2019年為史丹福大學拿下第三座NCAA女足冠軍獎盃。
梅耶的母親吉娜（Gina Meyer）4日接受媒體採訪時說：「她是自殺死亡。對身為父母的我們來說，這幾天是最可怕的夢魘，我們無法從這個夢魘中醒來。」
梅耶的雙親表示，他們沒有看到任何女兒處於危機之中的危險信號（red flags），他們最後一次和女兒說話，是在她自殺前幾小時。吉娜說：「她看起來很興奮，有很多事要做，但很開心。」他們指出，史丹福大學寄給她一封電子郵件，內容與紀律處分有關，顯示她可能遇到了麻煩。
梅耶的父親史蒂芬（Steven Meyer）說：「凱蒂（梅耶）在學校裡為她一名隊友辯護，而為隊友辯護的後果竟是…」
吉娜說：「我們還未看到那封電郵的內容。她最近幾個月一直收到信件，最後一封信好像表示要舉行審判或什麼的，這是我們能想到會觸發問題的唯一可能。」
史丹福大學助理副校長馬斯托菲（Dee Mostofi）說：「我們不能公開有關學生紀律問題的訊息。作為凱蒂就讀的大學，我們為凱蒂的家人感到悲痛，並會懷念她。」
史丹福學生和校友在社群媒體上傳許多訊息表達悲傷，分享對梅耶的愛，並相互提供精神支持。
梅耶的組織行為學教授薩頓（Bob Sutton）表示，梅耶的死讓學生、教職員和高層感到震驚和無助。他指出，梅耶是宿舍的助理舍監，還參與校園裡許多計畫。
薩頓說：「失去凱蒂的影響是如此深遠，因為她是一個非常精神抖擻、有行動力的人，在學校人脈很廣，大家都視她為榜樣，十分欽佩她。」
梅耶是史丹福大學一年多以來第四名無預警身亡的學生。
去年2月，醫學院學生王蘿斯（Rose Wong，音譯）被發現陳屍在校園宿舍內。六個月後，工程學院學生麥塞爾（Jacob Meisel）在巴洛阿圖遭火車撞死，聖他克拉拉縣法醫辦公室研判是自殺。今年1月底，法律系學生西門斯（Dylan Simmons）也被發現陳屍在校園宿舍內。
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