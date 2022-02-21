金山華埠農曆新年街會八方來客 小商業爽了

街會上的金虎吸引了眾多遊客駐足拍照。（記者李怡／攝影）

一年一度的舊金山 農曆新年街會，在全市民眾期待下，於19、20日接連兩天在華埠 舉辦。街會當天迎八方來客，熱鬧非凡，來自各族裔人士身穿盛裝歡慶。兩天的節慶購物熱潮，使得華埠的餐飲、零售、藝術工藝品等小商業的營業額翻倍。

今年街會規模盛大。在華埠都板街上，有多個街區變成步行街，擺滿了攤位和舞台。現場人潮洶湧，氣氛熱鬧。除了亞裔參加街會，其他族裔遊客居多。用遊客SaraLin的話說，看這個街會的族裔參與和熱鬧的趨勢，很有將農曆新年列入國際節日的可能性。

美國大兵在華埠街會與民眾互動。（記者李怡／攝影）

熱鬧的街會吸引了舊金山灣區和外州城市的居民和遊客前來。最受大家喜愛的就是中餐美食 。街會兩天中大部分餐館座無虛席，也有部分餐廳外大排長龍，顧客等候用餐。不少外州遊客都是因華埠的這次街會，才在網上搜索了中餐美食攻略，第一次品嚐了像辣子雞、擔擔面等經典美食，並讚不絕口。白人、非裔、印度裔和西裔很多遊客都特意換上了唐裝和中國傳統服飾前來，以示對本次街會的參會度和重視。

很多遊客都特意換上了唐裝和中國傳統服飾前來。（記者李怡／攝影）

街會攤位不只是有中國傳統的美食、日常用品，還設置有拍照區、工藝品展，文藝表演區域。另有國家公職展位與民互動。美國陸軍也將軍車開進了華埠，並與前來的民眾互動。街會中的展位結合了美食、藝術、文化。與民眾生活相關的公益機構、社區團體等到場，將豐富多元的華埠資源展現給前來參與街會的民眾。

19日街會、花車巡遊之後，很多遊客不捨離去，依舊在華埠步行街遊覽、購物、用餐，直到近午夜時分。據華埠都板街上的精品店店主Jesse Liou說，很久沒有這麼爽的做生意了，到店的客流量讓人很開心。希望藉此次街會，華埠的經濟可以真正的復興，更希望這樣的經濟活力可以成為常態。

街會當晚10時的華埠，還有客人在商店內購物。（記者李怡／攝影）

為期兩天的街會是舊金山傳統年節活動，由中華總商會主辦，並由舊金山公共交通局、公共衛生局等協助舉辦。市長布里德在聲明中說，農曆新年街會證明了戶外活動的重要性，讓舊金山社區彼此聯結一起，慶祝並展現舊金山的堅韌和多族裔包容性。