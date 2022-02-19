加州54公路巡警 涉詐22萬加班費

圖為公路巡警在處理一起事故。（記者劉先進／攝影）

加州 總檢察長邦塔（Rob Bonta）17日表示，對54名前任和現任加州公路巡警（CHP）東洛杉磯 的警員提出指控。他們涉嫌加班欺詐如謊報加班時間，面臨302項指控，欺詐加班費為22萬6556元。

2018年5月，巡警局對據稱發生在2016年1月1日至2018年3月31日期間的加班費欺詐行為展開調查。在這一期間，東洛杉磯站的多名警官被安排到施工維修區，為州交通廳的工人提供保護，但涉嫌填報額外的加班時間。據稱，這些警員工作三到四小時，但卻記錄加班八小時並領取工資。三名前警員還涉嫌記錄在車流較多的車道上巡邏的虛假工作時間。為了表明自己在加班，製造了虛假的對司機的警告和對司機的援助。

邦塔於2022年2月初提出指控，洛杉磯縣警長於2月15日、16日和17日對這些官員進行登記。所有54名被告的提審，定於3月17日和3月18日在洛杉磯縣高等法院進行。

邦塔表示，信任是成功執法的一個關鍵部分。這些被告的行為無視法律，他們從未想過自己的行為會對加州公路巡警和信任他們保護和服務的社區產生什麼影響。「我很感謝巡警局的徹底調查，並與司法廳合作，追究這些警員的責任。」

另外，除這項調查之外，54名被告中的兩人於2021年5月被傳訊，他們被指控犯有共謀罪和受賄罪。這兩人被指控接受賄賂，以偽造檔案，幫助水貨市場（gray market）的汽車 註冊登記。