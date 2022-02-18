加州新政策 視新冠肺炎為地方性疾病

加州州長紐森17日公布將新冠肺炎改視為地方性疾病的計畫。（美聯社）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）17日宣布一項把新冠肺炎從大流行病（pandemic）定義為地方性疾病（endemic）的新政策，這項經過將近兩年制定出來的政策，強調以預防和快速反應取代強制命令，聽起來有回歸正常生活的寓意。

紐森表示，這項包括抵制虛假聲明和其他不實訊息的政策，目的在繼續對下一個可能出現的致命變種病毒或新一波病例激增保持警覺心。

紐森在做出正式宣布前對美聯社說：「這種疾病不會消失，戰爭還未結束。」

當病毒仍存在於社區中，但隨著人們免疫力增強變得較可控制時，這個疾病就開始進入地方性疾病的階段。不過，紐森表示，這項轉變不會有明顯的變化，這和加州從16日起解除室內口罩令的情況不同，而且，自2020年3月以來實施的數十項緊急行政命令也不會立即解除。

紐森說：「新冠疫情不會有確切的結束時間，也沒有終點線。」紐森表示，他的政府努力制定一項讓人們能夠在不恐慌、對周圍發生的事更有警覺性的情況下做好準備的計畫。

紐森政府將這項政策命名為「SMARTER」，它是「Shots」（疫苗）、「Masks」（口罩）、「Awareness」（認知）、「Readiness」（準備就緒）、「Testing」（檢測 ）、「Education」（教育）和「Rx」（處方藥）每個字頭一個字母組合出來的名稱。

紐森計畫中提到「與新冠病毒共存」，主要的意思是加強加州的監測，包括加強監測廢水中的殘留病毒、密切觀察是否有病例激增的早期跡象，不會再強制民眾戴口罩，但在許多環境中仍會鼓勵民眾戴上口罩。

如果檢測到病毒含量提高，衛生官員會對病毒進行基因定序，來確定它是否是新變種病毒。萬一是，加州和聯邦官員會在30天內確定新病毒是否對現有檢測、治療方法、透過疫苗或感染產生的免疫力有反應。然後，會在受影響地區增加檢測服務和醫療人手，包括聘請臨時醫護人員來協助負荷過重的醫院。

計畫設定了具體的目標，例如儲備7500萬個口罩、每日提供20萬次疫苗接種和50萬次檢測、透過持續與全國性註冊公司合作，在三周內為病例激增地區增加3000名醫護人員等。

看過紐森計畫的草稿後，呼籲以謹慎態度解除強制令的舊金山加大傳染病學家盧瑟福（George Rutherford）說：「這是一項長期計畫，事先安排好所需物資和人力的供應鏈，在疫情發生時一舉將它控制住，如此一來，我們就能以一種經過深思熟慮但又快速的方式控制新疫情。」

加州衛生與福利廳廳長加利（Mark Ghaly）表示，這項計畫的目標之一是避免商店關閉和頒布其他影響層面較大的強制令。不過，他強調，學生在今年秋季前必須接種新冠疫苗的命令仍然有效。

計畫還包括推出「破除迷思影片」，目的在打擊錯誤訊息和虛假訊息，並向困惑的民眾解釋不斷變化的預防措施。

紐森說：「我們學到的一個教訓是，這個疾病會不斷演進，所以我們對它的了解也必須不斷演進。我們必須為這種不確定性做好準備，必須傳達這種不確定性，這項計畫正是考慮到這一點制定的。」