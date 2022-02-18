我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

24小時砲擊親俄區29次 俄媒：烏動用重型武器

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

加州新政策 視新冠肺炎為地方性疾病

編譯組／美聯社沙加緬度17日電
加州州長紐森17日公布將新冠肺炎改視為地方性疾病的計畫。（美聯社）
加州州長紐森17日公布將新冠肺炎改視為地方性疾病的計畫。（美聯社）

加州州長紐森（Gavin Newsom）17日宣布一項把新冠肺炎從大流行病（pandemic）定義為地方性疾病（endemic）的新政策，這項經過將近兩年制定出來的政策，強調以預防和快速反應取代強制命令，聽起來有回歸正常生活的寓意。

紐森表示，這項包括抵制虛假聲明和其他不實訊息的政策，目的在繼續對下一個可能出現的致命變種病毒或新一波病例激增保持警覺心。

紐森在做出正式宣布前對美聯社說：「這種疾病不會消失，戰爭還未結束。」

當病毒仍存在於社區中，但隨著人們免疫力增強變得較可控制時，這個疾病就開始進入地方性疾病的階段。不過，紐森表示，這項轉變不會有明顯的變化，這和加州從16日起解除室內口罩令的情況不同，而且，自2020年3月以來實施的數十項緊急行政命令也不會立即解除。

紐森說：「新冠疫情不會有確切的結束時間，也沒有終點線。」紐森表示，他的政府努力制定一項讓人們能夠在不恐慌、對周圍發生的事更有警覺性的情況下做好準備的計畫。

紐森政府將這項政策命名為「SMARTER」，它是「Shots」（疫苗）、「Masks」（口罩）、「Awareness」（認知）、「Readiness」（準備就緒）、「Testing」（檢測）、「Education」（教育）和「Rx」（處方藥）每個字頭一個字母組合出來的名稱。

紐森計畫中提到「與新冠病毒共存」，主要的意思是加強加州的監測，包括加強監測廢水中的殘留病毒、密切觀察是否有病例激增的早期跡象，不會再強制民眾戴口罩，但在許多環境中仍會鼓勵民眾戴上口罩。

如果檢測到病毒含量提高，衛生官員會對病毒進行基因定序，來確定它是否是新變種病毒。萬一是，加州和聯邦官員會在30天內確定新病毒是否對現有檢測、治療方法、透過疫苗或感染產生的免疫力有反應。然後，會在受影響地區增加檢測服務和醫療人手，包括聘請臨時醫護人員來協助負荷過重的醫院。

計畫設定了具體的目標，例如儲備7500萬個口罩、每日提供20萬次疫苗接種和50萬次檢測、透過持續與全國性註冊公司合作，在三周內為病例激增地區增加3000名醫護人員等。

看過紐森計畫的草稿後，呼籲以謹慎態度解除強制令的舊金山加大傳染病學家盧瑟福（George Rutherford）說：「這是一項長期計畫，事先安排好所需物資和人力的供應鏈，在疫情發生時一舉將它控制住，如此一來，我們就能以一種經過深思熟慮但又快速的方式控制新疫情。」

加州衛生與福利廳廳長加利（Mark Ghaly）表示，這項計畫的目標之一是避免商店關閉和頒布其他影響層面較大的強制令。不過，他強調，學生在今年秋季前必須接種新冠疫苗的命令仍然有效。

計畫還包括推出「破除迷思影片」，目的在打擊錯誤訊息和虛假訊息，並向困惑的民眾解釋不斷變化的預防措施。

紐森說：「我們學到的一個教訓是，這個疾病會不斷演進，所以我們對它的了解也必須不斷演進。我們必須為這種不確定性做好準備，必須傳達這種不確定性，這項計畫正是考慮到這一點制定的。」

紐森 加州 檢測

上一則

布里德頒布「金山兒童和家庭疫後恢復計畫」

延伸閱讀

7成有免疫力 病毒破壞力不若以往 佛奇：漸進回歸正常

7成有免疫力 病毒破壞力不若以往 佛奇：漸進回歸正常
遊民、與犯罪致命傷 紐森支持度滑落

遊民、與犯罪致命傷 紐森支持度滑落
加州「單一付款法案」再度失敗 問題在全民健保錢從哪來?

加州「單一付款法案」再度失敗 問題在全民健保錢從哪來?
加州將撥3.12億美化高速公路沿線 可望創造3600工作機會

加州將撥3.12億美化高速公路沿線 可望創造3600工作機會

重罪輕判新法數十條 加州人憤怒

重罪輕判新法數十條 加州人憤怒

熱門新聞

康寶從台灣進口哈肯鋪麵包及台灣精緻農產品，一解台灣人思鄉之情。（記者江碩涵／攝影）

三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春

2022-02-16 14:47
Cupertino Village是很多華人常去的商場。（本報檔案照片）

北加老婦買菜包包放購物車 轉眼包包、汽車都被偷

2022-02-14 19:48
居住在西雅圖的王姓婦人下班返家途中遭歹徒持球棒重擊頭部受重傷。（取自推特）

西雅圖華婦街頭遭球棒攻擊 頭顱破裂、右耳流血

2022-02-12 02:20
灣區買房競爭的情況非常激烈。（記者李榮/攝影）

想在北加矽谷買房 至少得跟1200人競爭

2022-02-10 20:09
前美洲中國工程師學會（Chinese Institute of Engineers-USA ）理事長鄭永松表示，美國媒體對谷愛凌的報導方式，正顯示出美國缺乏自信心的焦慮。（鄭永松提供）

華裔學者看美國媒體報導谷愛凌方式：雙重標準

2022-02-09 21:16
陳楷雯(右)在團體賽上為美國對貢獻7分。(美聯社)

舊金山灣區花滑少女劉美賢、陳楷雯 衝擊冬奧金牌

2022-02-10 15:21

超人氣

更多 >
南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街

南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街
四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資

四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資
冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌

冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌
拜登：俄數日內將打烏克蘭 將栽贓製造出兵藉口

拜登：俄數日內將打烏克蘭 將栽贓製造出兵藉口
冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金