徐州8孩母親被鏈鎖 北加交大校友連署要真相

一名八孩母親被鎖鏈困鎖，在海內外都引起廣大關注。（網路截圖）

今年農曆春節之前，中國江蘇徐州豐縣一名八孩母親被鐵鏈困鎖的視頻流出，引起海內外民意巨大關注。徐州相關部門針對這一事件的四次通報，前後說法不一，漏洞百出，難以令人信服。事情延燒後，2月15日時，北京 大學的100名校友發出公開信，要求立即對豐縣的鐵鏈母親事件展開調查， 給人民一個真相、還社會一個公正。隨後，中國人民大學、浙江大學、四川大學和北京清華大學的校友也發出呼籲。

上海交大校友梅玫說，自己也是母親，也有女兒。連日來為徐州鐵鏈母親，以及因此浮現到公眾視線的更多被拐賣的婦女兒童的遭遇悲憤不已。（梅玫提供）

在灣區 工作的上海交通大學校友梅玫和姚向宇，15日也在交大硅谷校友群中發出呼籲，邀請全美各地來自交通大學的校友實名連署。截至16日美西時間下午4時30分，已經共有96名來自上海交大、西安交大、北京交大和西南交大的校友參加簽名連署。其中有85歲的交大退休 老教授，也有2019年剛剛畢業的年輕交大學子。

他們在呼籲書中指出，徐州鐵鏈母親的悲慘遭遇，「挑戰了基本的人倫道德」，深深刺痛了大家 ，讓人感到無比震驚、悲傷憤怒，「而徐州政府過去十幾天來應對這一事件的敷衍、遮掩甚至撒謊，更是點燃了越來越多民眾心中的怒火。」

因此，他們提出七點的呼籲：一、徹查並公開徐州鐵鏈母親事件真相，過程中要有媒體監督。二、依照法律，立案追究，嚴懲在徐州鐵鏈母親案及其他綁架、販賣、非法囚禁、虐待、強姦婦女兒童過程中的相關犯罪、瀆職人員。三、依法嚴懲綁架、販賣、非法囚禁、強姦、殘害婦女兒童的犯罪，切實保障婦女兒童最基本的免於生活在恐懼的權利，把監控鏡頭用在保障民眾安全上面。

四、修改立法，收買與販賣同罪。五、在受害人被販賣、收買的過程中，凡是幫助維持受害人受拘禁、受強制、受侵犯狀態的行為，都視為是販賣或者收買的共同犯罪行為，一律按刑法規定追究刑事責任。六、收買的婦女、兒童產生的婚姻、收養關係無效。七、收買地政府承擔救濟責任。收買婦女、兒童行為發生地的地方政府對受害人承擔救濟責任。救濟標準參考國家賠償標準，期限為自被拐賣、收買之日至被解救之日。地方政府怠於提供救濟的，受害人或監護人可按照國家賠償的申請程式主張權利。

贊助者之一，上海交大校友梅玫說，她自己也是母親，也有女兒，連日來為徐州鐵鏈母親以及因此浮現到公眾視線的更多被拐賣的婦女兒童的遭遇悲憤不已。16日上午，呼籲書初稿發出後，有校友建議，在呼籲書上不要用「拐賣」一詞，「因為這是赤裸裸的綁架、販賣、非法拘禁，虐待和強姦！我深有同感，立即將原本的拐賣，更正為綁架、販賣、非法拘禁， 虐待和強姦。」

她表示，交大校友將持續關注徐州鐵鏈母親事件的進展，並邀請社會各界繼續發聲，追問、質疑和挖掘，直到真相浮出的那一天。她呼籲，解救徐州鐵鏈母親和其他被綁架和販賣的婦女兒童，嚴懲瀆職或犯罪的相關責任，制度性保障婦女兒童免於恐懼的最基本的人權底線。