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Salesforce新辦公園區 擁75畝紅木森林

編譯組／灣區10日電
Salesforce最新辦公園區坐落在紅木森林中。（取自臉書）
Salesforce最新辦公園區坐落在紅木森林中。（取自臉書）

舊金山科技大廠Salesforce又開闢了新辦公園區，這個園區和其他園區不太相同，因為它是一處面積75畝的紅木森林，擁有大自然健行步道，還提供團體烹飪課程。

Salesforce這個新辦公園區是聖他克魯茲縣史考特谷（Scotts Valley）的1440 Multiversity進修會所，目前作為Salesforce員工聚會之用，不排除未來成為Salesforce的長期園區。

Salesforce總裁海德（Brent Hyder）在部落格上說：「我們知道，要靈活才有辦法前進。但我們也知道，我們需要讓公司與我們的文化保持一致，並讓大家能安全地聚在一起。現在，我們必須找回面對面相處所能帶來的自發性和快樂。」

Salesforce最新辦公園區坐落在紅木森林中。（取自臉書）
Salesforce最新辦公園區坐落在紅木森林中。（取自臉書）

這個園區將提供員工入職、培訓，以及包括瑜伽、用藝術寫日記、冥想等遠離電腦的社交活動。1440 Multiversity是以一天有1440分鐘來命名，它坐落在貝特尼大學（Bethany University）舊址，是一個有140間套房、一個公共用餐大廳、圓形劇場和營火台的牧場。

海德表示，1440 Multiversity將協助Salesforce招聘和留住人才，提供員工見面的另一種選擇，以及讓新員工和主管見面的機會。這裡的各項便利設施和福利讓人想起Google等大型科技公司的園區，但Salesforce排除了一些科技公司經常提供的福利，例如免費美食廣場，他們鼓勵員工外出用餐。

疫情期間，Salesforce縮小了辦公室面積。他們在舊金山越灣區（Transbay）350 Mission St的大樓已分租部分空間給Sephora和Yelp使用。Salesforce表示，疫情過後，大部分員工都會以混合方式工作，每周只會進辦公室幾天。

Salesforce執行長班尼奧夫（Marc Benioff）去年告訴華爾街日報（Wall Street Journal），他希望最終能興建一個受迪士尼樂園和其飽和的企業文化啟發的牧場。

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