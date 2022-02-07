聖荷西州大性騷案 前校長被指早知情未及時處理

帕帕奇安被指於2016年接任聖荷西州大校長之初，即收到有關性騷擾女運動員警告，然而沒有及時採取行動。(取自臉書)

聖荷西 州大前體育醫療師蕭恩(Scott Show) 性騷擾學校女運動員 事件對學校行政體系產生重大衝擊。於2016年就任校長的帕帕奇安 (Mary Papazian) 也因處理不當，於去年年底辭去校長職務。最新資訊顯示，帕帕奇安於2016年接任聖荷西州大校長之初，即收到警告，然而沒有及時採取因應行動。

當時對帕帕奇安提出警言的是即將離去的前校長馬丁 (Sue Martin)。她在聖荷西州大校長任期最後一周聽到受害人對蕭恩的檢舉。馬丁當時對帕帕奇安所提的備忘錄中稱，學校體育醫療師對女運動員非禮接觸。

然而帕帕奇安當時對前校長所提警言不予理會，終於造成她的下台。蕭恩性騷擾學校女運動員事件衝擊整個聖荷西州大行政體系。除了校長於2021年12月辭職外，前州大體育系主任圖伊特 (Marie Tuite) 先遭降級處分，隨後離職。蕭恩在州大一直任職到2021年受害人出面舉告時，才辭職離去。

2020年9月，馬丁從得知蕭恩醜聞，決定發聲。她聯絡當時加州 州大總校長懷特 (Timothy White)，指出她已於2016年6月將此事轉告當時接替校長工作的帕帕奇安。

數月之後，馬丁於2021年2月再發一件電郵給加州州大總顧問辦公室，稱她剛從舊文件中找到與全案相關資料。這些資料包括她交給帕帕奇安與當時聖荷西州大院長費恩斯坦 (Andy Feinstein) 的備忘錄。備忘錄名稱為「運動員的機密性抱怨」。她將全部檔案電郵給加州州大總顧問。

帕帕奇安起初公開宣布重新調查蕭恩行為，隨後對全校師生與受害女運動員表示道歉，稱校方處理「背信棄義」(breach of trust)。當時帕帕奇安的公開聲明仍維持其原來姿態，稱她於2019年12月才得知一名體育訓練師被控非禮女運動員。

然而2021年5月，也就是馬丁將其備忘錄等資料送給加州州大總校長室之後，聖荷西州大網站承認馬丁2016年的電郵，上稱：「帕帕奇安校長審閱所有相關資料，包括一件2016年收到的電郵。她於剛上任聖荷西州大校長第一周收到這件電郵。」

2021年10月，帕帕奇安宣布將辭去她年薪40萬3000元的聖荷西州大校長職務。2020年元月底，加州州大系統終於發布馬丁的備忘錄。

馬丁的代表認為，馬丁的備忘錄基本上釐清全案發展。前聖荷西州大體育系主任圖伊特先遭到降級處分，最後辭去工作。司法部調查員去年9月公布的報告雖沒有提到馬丁的備忘錄，可是他們顯然已經知道文件內容。當時調查報告稱，2016年蕭恩在員工檢舉情況下，仍繼續其體育醫療師工作，聖荷西州大處理蕭恩事件方面，全然不合標準。