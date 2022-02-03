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伽羅博羅深情告別 49人迎新紀元

記者王子涵／聖荷西報導
49人以三分的劣勢輸給洛杉磯公羊隊，止步國聯決賽。（記者王子涵╱攝影）
49人以三分的劣勢輸給洛杉磯公羊隊，止步國聯決賽。（記者王子涵╱攝影）

在以三分的劣勢輸給洛杉磯公羊隊後，舊金山49人止步於國聯決賽，距離登上超級盃賽場僅一步之遙。四分衛伽羅博羅（Jimmy Garoppolo）在比賽最後時刻並沒有化腐朽為神奇，被對手瞬間衝垮的進攻線，逼迫著他交出最致命的失誤。

他總是令球迷又愛又恨，加盟49人以來，他將球隊從聯盟的谷底中拯救出來，四年內闖入一次超級碗以及這次的國聯決賽。伽羅博羅在本賽季後離隊早已是公開的秘密，在可能是他參加的最後一次49人賽後採訪時，他說：「感謝球迷所做的一切，這簡直太瘋狂了。從李維球場到客場，一路上有起有伏，這真的是一場盡興的旅程。我愛你們，再見了。」

在比賽結束的第二天，伽羅博羅就宣布將在休賽期進行手指部位的手術。自常規賽第16周對陣田納西泰坦隊後，他便一直受到右手拇指傷勢的影響。當時很多聲音都建議將雪藏的新秀四分衛蘭斯（Trey Lance）提上首發，但最終伽羅博羅頂住了壓力，並帶隊一直走到國聯決賽的舞台。

2日有消息傳出，49人球隊正與伽羅博羅溝通，尋找他的下一支隊伍。伽羅博羅表示：「我只想去一支想要贏球的隊伍。」新秀蘭斯也在記者會上對伽羅博羅所有的幫助表達感謝。「它將是我這一生最好的朋友之一。」

在到49人之前，伽羅博羅曾給幾天前剛宣布退役的布雷迪（Tom Brady）當過三年的替補。他們兩人的技術特點有很多相似的地方，布雷迪可謂是老一派四分衛天花板的存在，然而當看到新一代球員如馬霍姆斯（Patrick Lavon Mahomes）強調動靜結合，主動跑出鋒線口袋，邊跑邊傳的新式打法時，一定程度上也幫助了他最終做出退役的決定。

伽羅博羅與球隊溝通，尋找他的下一支隊伍。（49人官方Instagram截圖）
伽羅博羅與球隊溝通，尋找他的下一支隊伍。（49人官方Instagram截圖）

49人陣容的缺點正好對上了山羊隊最擅長的地方，山羊隊在外接手的位置上有著聯盟頂級的兩位球員，卡普（Cooper Kupp）以及新加盟的貝克漢姆（Odell Beckham Jr.），這讓49人防守組的兩名角衛承受了很大的壓力。

進攻方面，49人一直試圖將山羊隊的節奏帶回到地面跑球，這樣便能最大程度上發揮自己的優勢。然而跑鋒米歇爾（Elijah Mitchell）僅跑出20碼的距離，未能衝破對手的防線。儘管隊中另外兩名球星做到了最好的發揮，博薩（Nick Bosa）拿下兩記擒殺，外接手薩米爾（Deebo Samuel）達陣一次，但未能幫助球隊拿到最終的勝利。

比賽當天果真如同賽前媒體預測，49人球迷占領了整個山羊隊主場SoFi球場，紅色遍及觀眾席。主教練沙納漢（Kyle Shannan）表示：「看到在洛杉磯的49人球迷，不僅僅是我作為球隊教練所經歷過的最酷的事，也是體育最酷的一面，這是對球隊文化最好的承諾。」

洛杉磯公羊隊主場SoFi球場2020年建成，將在此舉辦2028年洛杉磯奧運會的開...
洛杉磯公羊隊主場SoFi球場2020年建成，將在此舉辦2028年洛杉磯奧運會的開閉幕活動。（記者王子涵/攝影）

洛杉磯 超級盃 舊金山

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