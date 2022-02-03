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搬回自己家要付6500元？屋崙房東2度上訴又敗

編譯組／屋崙2日電
不滿須付6500元搬回自己房屋，屋崙房東二度上訴再遭駁回。(美聯社)
不滿須付6500元搬回自己房屋，屋崙房東二度上訴再遭駁回。(美聯社)

根據屋崙市要求房東對一些租戶進行搬遷補償的條例，巴林格（Lyndsey Ballinger）和妻子沙倫（Sharon Ballinger）必須支付6500多元才能搬回自己的家。為此他們在2018年起訴了該市，聲稱這筆巨款是違憲和不公平的，因為他們出租該房屋是在該條例誕生之前。當聯邦法官在2019年駁回此案時，巴林格夫婦提出上訴。本周三2日他們的二度上訴再次失敗。

訴訟針對的是屋崙的「統一搬遷條例」。該條例規定，如果租戶不是因為自己的過錯而被驅逐，房東必須向租戶支付數千元，來幫助租戶支付新地點的第一個和最後一個月的租金及保證金，以防他們在灣區昂貴的租賃市場上無家可歸。

巴林格夫婦一直住在他們位於屋崙的三居室的房子裡，直到2015年遷往華府時，把屋崙的房子租了出去。當他們在2018年回來時，給了租戶兩個月的通知，計畫自己搬回來住。而在他們離開屋崙期間，市議會通過了搬遷費條例。因此，這對夫婦不得不拿出6582.40元來讓他們的租戶離開。

目前，屋崙要求房東向符合條件的租戶支付7447元，以騰出一個單間或一室一廳的單位，9166元以騰出一個兩室一廳的單位，1萬1314元以騰出一個三室一廳或以上的單位。如果租房者的家庭包括低收入者、老人、殘疾人，或兒童，他們有權獲得每個單位額外的2500元。這些金額每年都會根據通貨膨脹進行調整。

巴林格夫婦的租戶在房子裡住了不到兩年，所以他們的搬遷費比較少。但即便如此，他們認為這筆費用也是違憲的，因為市政府在沒有公正補償的情況下拿走他們的錢。更何況他們和租戶在該條例通過之前就已經簽訂了租約，法院的意見無視這一事實。

法官認為屋崙有權利征收搬遷費，認為該條例規定了終止租賃協議的交易成本，對這裡的房東租戶關系加以管理，是合法的規章製度。因此，搬遷費並不是違憲的實物征用。

巴林格夫婦的律師說，他們可能會將此案提交給最高法院。

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