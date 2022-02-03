科羅拉多山火終於受控 大索爾地區又爆「翡翠山火」

加州森林防火廳表示，大索爾「科羅拉多山火」2日已全面獲得控制。（美聯社）

加州 森林防火廳（CalFire）2日表示，經過12日的燃燒，消防人員已全面控制大索爾「科羅拉多山火 」（Colorado Fire）。

加州森林防火廳發言人朱利葉特（Cecile Juliette）說：「火場目前還有消防車在巡邏，表示消防當局希望確保沒有再出現煙霧，尤其是在這幾天颳強風的情況下。」

不過，加州森林防火廳也證實，大索爾南部在靠近洛斯帕德雷斯國家森林（Los Padres National Forest）1號公路旁的普拉斯克特溪露營區（Plaskett Creek campground）2日上午爆出新「翡翠山火」（Jade Fire），在翡翠灣（Jade Cove）以南焚燒0.5到2畝土地之後，已被完全控制。

加州森林防火廳隊長吉爾（Jody Gill）表示，火場現在已經沒有還在燃燒的火焰，計畫監測工作將進行到5日晚上，6日起停止巡邏。

受到強勁離岸風影響，科羅拉多山火於1月21日開始燃起，焚燒了687畝土地，當局下令當地約500名居民撤離，賈拉帕塔溪（Garrapata Creek）到索爾角（Point Sur）的1號公路交通一度中斷。

國家氣象局表示，灣區 本周再現強風，造成部分地區停電，他們已發出強風警報，但大索爾所在的蒙特瑞縣（Monterey）風力已減弱。

氣象局指出，大氣河風暴讓大索爾去年12月降雨超過14吋，比其12月歷史平均降雨量9.18吋多出許多，但是1月的降雨量稀少，不到1吋。因此，氣象局警告居民，強風期間有發生野火的危險，應盡量避免進行可能引起火災的戶外活動。

氣象局表示，灣區下一次降雨可能要等到2月中旬，但只會下小雨，不會有傾盆大雨。