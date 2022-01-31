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涉詐領殘障失業金 加州停發34.5萬份可疑申請

編譯組／沙加緬度電
加州就業發展局表示，大部分停止發放的殘障失業金理賠都是詐騙申請。(美聯社)
加州就業發展局表示，大部分停止發放的殘障失業金理賠都是詐騙申請。(美聯社)

加州就業發展局本月稍早公布，已停止支付與2萬7000名可疑醫師相關的34萬5000份殘障失業金理賠支票。官員們27日表示，幾乎大部分可疑申請，都與企圖詐騙州府付款的犯罪案件有關。

就業發展局在新聞稿指出，少數申請人並非詐欺，而是身分盜用受害者，醫師正和他們的患者一起進行完成身分核實，然後恢復申請殘障失業金理賠。多數殘障失業金申請未受到詐欺行為影響，當局每周持續支付約1億5000萬元救濟金福利。不過，少數合法申請人付款被凍結。

疫情開始以來，加州就業發展局一直遭受詐欺申請的困擾，大部分是失業救濟金。2020年3月開始，加州支付約200億元經由詐欺申請的失業金申請，佔總申請金額1800億元的11%。

州府官員致力於根除失業金詐騙，安裝軟體以協助在批准付款前，先驗證核實申請人身分。現在，官員們正使用相同軟體，用來確認與殘障福利申請相關的醫師身分。但是，當局在區分詐欺者與合法申請人時，遇到麻煩。許多合法申請人在州府官員嘗試釐清問題時，被停止支付合法申請人福利。

共和黨籍加州參議員帕特森(Jim Patterson)表示，收到許多民眾投訴求助有關福利支付問題。他認為，若就業發展局知道誰是詐欺者，就應該儘快支付數千名合法申請人殘障福利。當局凍結支付救濟金給真正申請福利的民眾，花費長時間解決混亂情況。

殘障失業救濟金福利申請人施爾瓦(Alex Silva)因癌症治療而無法從事卡車司機工作。他和妻子自11月以來，一直仰賴州府殘障救濟金生活，這筆錢支付他過去收入的一部分。但是，支付於12月停止，沒有任何解釋。

自此之後，他們失去汽車保險、電視與網路服務，因為無力付款。醫師已向就業發展局核實他們的身分，但救濟金支票尚未重新寄出。施爾瓦夫婦擔心會無家可歸，不知如何過日子。儘管就業發展部門已告知當局收到文件、開始驗證身分，但他們仍未收到救濟金支票。

就業發展局在新聞稿表示，已向申請人發出通知。為了避免讓欺詐者有所警覺，有關各種驗證程序的進一步細節內容，將不會公布。

就業 福利 詐欺

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