反仇亞集會 金山紀念被襲身亡泰翁 數百人遊行

示威者齊聲呼籲「發聲反對族裔仇恨，重視亞裔美國人的歷史和每個人的權益」。（記者李怡／攝影）

舊金山 各亞裔 社區組織和市民於1月30日上午11時，在去年84歲泰國老翁拉達納巴迪 (Vicha Ratanapakdee)遇害的地點，舉行了亞裔正義集會，紀念被襲擊殺害一周年的Vicha爺爺，他是數以百計的反亞裔仇恨受害者中的一員。

這次舊金山集會是一場全國性運動的一部分，在其他五個城市同步舉行，包括洛杉磯、亞特蘭大、芝加哥、紐約和費城 。人們齊聲呼籲「發聲反對族裔仇恨，重視亞裔美國人的歷史和每個人的權益」。

市长布里德和市府官员参加游行。（記者李怡／攝影）

舊金山市長布里德、市府律師邱信福、州議員威善高、估值官郭華建等民選官員和亞裔社區領袖以及眾多泰裔社區領袖、拉達納巴迪的女兒蒙塔努斯·拉達納巴迪 (Monthanus Ratanapakdee)和家人參加了集會，並發表講話。

遊行隊伍。（記者李怡／攝影）

11時30分，在場上百人舉行了默哀，來自不同城市的六場集會通過直播分享了這一時刻，在默哀的一分鐘內，集會的參與者舉起去世者拉達納巴迪的肖像來紀念他。拉達納巴迪去年2月1日在舊金山遭受無故攻擊後死亡，監控錄像拍到的慘烈畫面引發全美關注。默哀結束，正義的吶喊聲打破了沉寂，人們呼籲，亞太裔社區將不再沉默、容忍虐待和歧視，集會參與者手舉蓮花圖片，象徵力量、啟迪、淨化和精神重生。

拉達納巴迪的女兒蒙塔努斯·拉達納巴迪表示，仇恨必須改變。（記者李怡／攝影）

拉達納巴迪的女兒表示，仇恨必須改變，因為仇恨無法得到解釋，我們必須超越它，父親會希望我們所有人都能擺脫仇恨，會希望我們用愛來對待他人，感謝社區中那些關心和對抗亞裔仇恨的人。

市府律師邱信福說道，每個人都有改變和參與歷史的可能，亞太裔社區應積極的參與和發聲。讓每一位亞裔在這片土地上可以找到歸屬感。