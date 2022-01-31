我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅單積案如山 IRS緩寄報稅通知

反仇亞集會 金山紀念被襲身亡泰翁 數百人遊行

記者李怡 / 舊金山報導
示威者齊聲呼籲「發聲反對族裔仇恨，重視亞裔美國人的歷史和每個人的權益」。（記者李怡／攝影）
示威者齊聲呼籲「發聲反對族裔仇恨，重視亞裔美國人的歷史和每個人的權益」。（記者李怡／攝影）

舊金山亞裔社區組織和市民於1月30日上午11時，在去年84歲泰國老翁拉達納巴迪 (Vicha Ratanapakdee)遇害的地點，舉行了亞裔正義集會，紀念被襲擊殺害一周年的Vicha爺爺，他是數以百計的反亞裔仇恨受害者中的一員。

這次舊金山集會是一場全國性運動的一部分，在其他五個城市同步舉行，包括洛杉磯、亞特蘭大、芝加哥、紐約和費城。人們齊聲呼籲「發聲反對族裔仇恨，重視亞裔美國人的歷史和每個人的權益」。

市长布里德和市府官员参加游行。（記者李怡／攝影）
市长布里德和市府官员参加游行。（記者李怡／攝影）

舊金山市長布里德、市府律師邱信福、州議員威善高、估值官郭華建等民選官員和亞裔社區領袖以及眾多泰裔社區領袖、拉達納巴迪的女兒蒙塔努斯·拉達納巴迪 (Monthanus Ratanapakdee)和家人參加了集會，並發表講話。

遊行隊伍。（記者李怡／攝影）
遊行隊伍。（記者李怡／攝影）

11時30分，在場上百人舉行了默哀，來自不同城市的六場集會通過直播分享了這一時刻，在默哀的一分鐘內，集會的參與者舉起去世者拉達納巴迪的肖像來紀念他。拉達納巴迪去年2月1日在舊金山遭受無故攻擊後死亡，監控錄像拍到的慘烈畫面引發全美關注。默哀結束，正義的吶喊聲打破了沉寂，人們呼籲，亞太裔社區將不再沉默、容忍虐待和歧視，集會參與者手舉蓮花圖片，象徵力量、啟迪、淨化和精神重生。

拉達納巴迪的女兒蒙塔努斯·拉達納巴迪表示，仇恨必須改變。（記者李怡／攝影）
拉達納巴迪的女兒蒙塔努斯·拉達納巴迪表示，仇恨必須改變。（記者李怡／攝影）

拉達納巴迪的女兒表示，仇恨必須改變，因為仇恨無法得到解釋，我們必須超越它，父親會希望我們所有人都能擺脫仇恨，會希望我們用愛來對待他人，感謝社區中那些關心和對抗亞裔仇恨的人。

市府律師邱信福說道，每個人都有改變和參與歷史的可能，亞太裔社區應積極的參與和發聲。讓每一位亞裔在這片土地上可以找到歸屬感。

亞裔 舊金山 費城

上一則

反仇亞集會 被襲身亡泰翁之女：為亞裔長者討回正義

下一則

金山去年用藥過量死亡數降 專家：仍不樂觀

延伸閱讀

舊金山市長專欄／布里德拜年 允加強社區安全

舊金山市長專欄／布里德拜年 允加強社區安全
布里德：舊金山Omicron疫情到頂 將走下坡

布里德：舊金山Omicron疫情到頂 將走下坡
舊金山市長布里德給華人和世界日報讀者拜年

舊金山市長布里德給華人和世界日報讀者拜年
檢測站涉無照經營 邱信福下令調查

檢測站涉無照經營 邱信福下令調查
寧陽總會館黃中華 掌中華總會館總董

寧陽總會館黃中華 掌中華總會館總董

熱門新聞

安樂居特別邀請舊金山殘障人士及長者服務部申請部門主任楊錦全，講解如何申請糧食劵。特別提及，糧食劵可在某些農夫市場購物，有一定的優惠。（視頻截圖）

拿白卡去世後房產會被政府收走？專家教這招可避免

2022-01-26 02:00
北加屋崙劫匪，在光天化日之下闖入華人餐廳持槍搶劫。（馬作林供圖）

「錢拿走 槍口別對人」奧克蘭80歲米粉店老闆 鎮靜對劫匪

2022-01-23 18:28
發生搶案後，聖他克拉拉縣警局派出多輛警車到場調查。（唐孝先提供）

北加華人區庫比蒂諾 華美銀行停車場發生搶案

2022-01-25 20:10
副總統賴清德（左）在返台之前終於吃到美西名產「In-N-Out Burger」。圖／取材自賴清德臉書

即將離開舊金山 賴清德終於吃到In-N-Out漢堡

2022-01-29 17:52
科羅拉多大火，沿大索爾海岸的1號公路關閉。(美聯社)

北加山火 「世界最美」1號公路封鎖 大索爾居民急撤

2022-01-23 11:42
凱芯文教基金會創辦人嚴惠如（Lulu Roberts）認為零至三歲的孩子是最能建立自信心與學習的年齡層，因此認真尋找各種華文資源，並創立圖書館。（記者江碩涵／攝影）

矽谷媽媽創華人親子共享圖書館 傳承文化聯繫更多家庭

2022-01-27 22:58

超人氣

更多 >
2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲

2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲
賭城驚傳6車連環撞 9死

賭城驚傳6車連環撞 9死
影／華航貨機在芝加哥機場失控打滑 影像曝光

影／華航貨機在芝加哥機場失控打滑 影像曝光
林志玲除夕當媽 順產曝喜悅：終於盼來小天使

林志玲除夕當媽 順產曝喜悅：終於盼來小天使
封面故事／孫女「發現」東方居禮夫人吳健雄

封面故事／孫女「發現」東方居禮夫人吳健雄