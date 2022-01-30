勇士慶祝中國新年 柯瑞秀中文 最愛的中餐是火鍋

金州勇士29日晚舉行慶祝中國新年活動。（記者劉先進／攝影）

距離農曆虎年還有2天時間， 金州勇士 29日晚舉行慶祝中國新年活動。勇士以110比106險勝布魯克林籃網。柯瑞 身背5次犯規，10中3入賬19分。湯普森末節9分，全場16分，維金斯24分。

29日的比賽前後，隨處可見中國新年元素。勇士大通中心球館外，有猛虎的充氣雕塑和燈籠等穿傳統中國新年裝飾。開場的球員介紹，主屏幕有柯瑞、湯普森等人的中文介紹。屏幕上寫著春節快樂。暫停休息期間，柯瑞一一介紹哪些華人食物自己吃過，並用中文說出來，引得球迷一陣歡笑。他表示，最喜歡吃的就是火鍋，小龍蝦、烤鴨、小籠包等常見中餐，他也如數家珍，調侃說品嘗過不少。

勇士維金斯進攻狀態火熱。（記者劉先進／攝影）

主場大屏幕上還播放球員魯尼等人比賽用筷子夾糖果，看誰夾得多。暫停期間，知名華裔演員吳彥祖（Daniel Wu）在場邊講話說，過去一年非常艱難，相信虎年勇士會越來越好。他還帶著全場觀眾一起用國語、粵語說，恭喜發財。

本場比賽，面對杜蘭特和哈登缺席的籃網，勇士採用包夾防守厄文 （Kyrie Irving），籃網則頻繁在內線打出配合，並利用抄截快攻得分。勇士一度領先19分，但厄文連續利用突破和投籃追分，在末節將比分追上。雙方比數緊緊咬住。最後時刻，柯瑞連續被犯規，罰球都命中，而湯普森關鍵時刻命中3分，又罰籃命中，幫勇士鎖定勝局。