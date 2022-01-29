舊金山衛生局：染疫高峰已過 但仍在高位

2022年開年以來七日平均新增確診病例。 （圖片來自衛生局）

舊金山 公衛局在27日召開的中文媒體圓桌會議上稱，現階段舊金山面對的新冠肺炎趨勢是，最高峰已過，新增感染病例已經大幅下降，但仍然保持在高位。

金山衛生官員稱，由於0micron病毒變種極具傳染性，目前無法完全預防感染病例，但能預防重症、住院及死亡病例。在此時應更加注意，保護最弱勢的人群，以及受疫情打擊最嚴重的社區。

0micron病毒變種傳染性高，但重症率較低，新冠疫苗 以及加強劑對預防重症及死亡個案非常有效。多重保護，包括口罩、檢測 、通風以及限制聚會人數等，在高傳染率期間可發揮作用，尤其接種疫苗能挽救生命，並有助醫院保持有足夠床位。官員表示，新冠病毒會繼續存在並可能出現新變種。

舊金山市內住院率保持穩定，並將開始下降。80%的住院病例，都屬於未打疫苗群體，兒童因新冠感染而人院的比率非常低。大部分新冠確診病例，尤其是已經接種疫苗及加強劑的人士，症狀都屬於輕微或無明顯症狀。

目前舊金山市內一共接種超過45萬劑加強劑。所有居民中，約63%已經接種新加強劑。 65歲以上長者中，81%已經接種加強劑。

現階段全市檢測需求為疫情以來之最。高峰期每日採集1萬4500個樣本進行檢測。衛生局向社區合作夥伴派發快速檢測盒，東華醫院收到3000個，其中部分將派發給市聯合校區內的散房家庭。

若出現症狀、成為密切接觸者或欲結束強制隔離，請即時進行檢測。首先致電您的家庭醫生尋求支援，疫苗預約、檢測資訊、強制隔離及檢疫隔離轉介及指引，請致電新冠應變中 628-217-6101。

更多服務包括食物、賬單援助或其他社會服務，可瀏覽網站 st.gov/topics/coronavirus-covid-19。東華醫院春節期間照常提供疫苗接種及病毐檢測服務；若有新冠肺炎相關問題，包括資訊、檢測、疫苗及護理，亦可諮詢東華醫院電話：628-228-2828。