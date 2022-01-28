校園性騷擾案 聖荷西州大賠償吹哨人56萬

聖荷西州大前運動部門副主管奧布萊恩獲賠56萬。（Linkedin截圖）

聯邦司法部門對於聖荷西 州立大學校園性騷擾案的清算工作正在進行中。繼校方同意向16名遭到性騷擾的女運動員 賠償160萬元後，校方日昨再次向性醜聞的吹哨人之一，前運動部門副主管奧布萊恩（Steve O'Brien）賠償56萬元。

就在兩周前，聖荷西州大游泳 教練霍普金斯（Sage Hopkins）剛剛與校方達成和解。在性醜聞被揭露之前，霍普金斯多年來保護女運動員，防止她們遭到訓練師的騷擾，他也得到了校方22.5萬元的賠償金，以及將他晉升至管理層。

霍普金斯(右)成功續約四年聖荷西州大游泳主教練的合同。（推特截圖）

奧布萊恩26日接受採訪時說：「這件事提醒我們，運動員被騷擾、虐待的問題太普遍了。而且如果誰站出來為受害者說話，也會遭到報復。為什麼人們不早一點站出來，為什麼騷擾和虐待持續了如此之久。」

去年秋天，司法部勒令聖荷西州大向首席運動訓練師肖恩（Scott Shaw）的受害者賠償160萬元，原因是校方在接收到多起學生投訴報案後，依然允許肖恩正常工作。而當時的體育部門主管圖伊特（Marie Tuite）對奧布萊恩的爆料行為進行了報復。

性醜聞事件逼迫聖荷西州大前校長帕帕奇安（Mary Papazian）和圖伊特辭職。奧布萊恩表示，很高興這些縱容犯罪的領導者離開了校園，但仍然遺憾隨著案件的宣判，沒有更充分的機會進行全面問責。

性醜聞事件在2009年浮出水面，運動訓練師以治療的幌子不適當地觸摸了十幾名女性游泳運動員的內衣。而2010年學校內部的調查認為，肖恩所運用的「壓力治療」是一種「合法的治療方式」。司法部則在調查中認為這一結論存在嚴重缺陷。在那以後的十年時間裡，游泳教練霍普金斯發起了反對訓練師的運動，並在2019年將他蒐集到的300多頁檔案交到全國大學體育協會。

此後不久，圖伊特指示奧布萊恩懲戒這位游泳教練。而奧布萊恩拒絕了，隨後便被解雇。

「他們想以此利用我，讓我做他們不能直接做的事。」奧布萊恩說。

奧布萊恩被解雇後，在聖他克拉拉大學的法學院擔任負責對外關係的高級助理院長的職務。他說，他願意回到體育界。