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田德隆緊急狀態後 遊民中心開放 可供洗熱水澡

記者李怡 / 舊金山報導
戶外餐桌，隨時為到來的遊民供應餐食。（梁麗娜供圖）
戶外餐桌，隨時為到來的遊民供應餐食。（梁麗娜供圖）

自2021年12月舊金山市長布里德宣布田德隆地區 (Tenderloin) 進入緊急狀態以來，市府各部門優先考慮和協調資源，以應對田德隆區面臨的挑戰。 1月18日，為應對田德隆緊急狀態起到關鍵作用的社區聯結中心，開放接待遊民，中心內設有舊金山市應急管理局、無家可歸者住房援助部、公共衛生局的數十位職員與多個非營利組織代表，為田德隆區無家可歸者提供免費的一站式社區服務。

應急管理處專員林偉浩表示，社區聯結中心是自布里德宣布田德隆區因備受毒品、治安、遊民、衛生等問題困擾而進入緊急狀態後，特別開設的一項綜合服務計畫，主要向遊民提供住屋和戒毒等支援服務。中心耗資7萬5000元。18日正式啟動服務，90天後評估效果，之後視情況決定是否延續服務。

目前中心每天開放12小時，每人每天可到中心多次尋求服務，包括休息、餐飲、醫療及戒毒轉介、社工服務等，每次1小時。市府的最終計畫是24小時開放。此中心不會強制吸毒成癮者前往，也不能在此過夜，但是可安排遊民到收容所。前來求助的人有白人、拉美裔、非裔和少數亞裔。

中心的目的是為無家可歸者提供安全服務的場所，在那裡他們可以獲得衛生資源和社交空間。聯結中心還提供食物、水、衛生用品、尊嚴服務和社交空間。服務項目包括行為健康護理和治療、臨時冬季避難所、過渡性住房、護送回家、毒品吸食過量挽救、營養食物、職業支持、治療和指導、兒童和家庭護理等服務。

遊民接待中心內部。 （梁麗娜供圖）
遊民接待中心內部。 （梁麗娜供圖）

據內部工作人員表示，每個來到中心的無家可歸者有15分鐘熱水澡的時間，同時中心提供香皂、浴巾、拖鞋、襪子，還有免費洗衣服務，放下衣服後1個半小時，可回來領取清洗乾淨的衣物。

個人可以自行前往中心，也可以由社區合作夥伴，透過車輛或步行護送到達中心。如果警察在街上遇到需要服務的人，也可以呼叫健康或社會服務合作夥伴，提供更多信息並護送到中心。

市議員楊馳馬表示，這個聯結中心將為吸毒上癮、無家可歸或有吸毒過量風險的人提供即時方便的治療，和轉診到長期護理的機構。他說，這絕對可以挽救生命，也是邁向更安全、更健康社區重要的一步。必須以速度、決心和行動，挽救田德隆地區平均每天近兩人因毒品過量而死的現狀。

緊急狀態 毒品 舊金山

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