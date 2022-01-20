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新冠將變流感？專家：它致命得多

編譯組／灣區19日電
專家認為，新冠致命率比流感高得多，短時間內還無法被視為流感。（美聯社）
專家認為，新冠致命率比流感高得多，短時間內還無法被視為流感。（美聯社）

曾警告全球沒有為疫情做好準備的微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）上周對新冠疫情的未來做出預測。他說：「一旦一個國家被Omicron席捲，那麼，在這一年接下來的時間裡，病例會愈來愈少，然後就可以把新冠視為季節性流感。」

然而，Omicron造成美國現在每日新增超過75萬例感染和近2000人死亡，大部分地區的醫院都還在為最壞的狀況做準備，因此，很難預見可以把新冠視為流感的那一天何時會到來。

舊金山格萊史東研究院（Gladstone Institutes）病毒學家格林（Warner Greene）說：「人們已經學會適應和忍受流感，希望未來新冠也是一樣，但這個時間點還未到來。」

儘管研究指出，與早期的新冠病毒株相比，Omicron引起的症狀較輕，但柏克萊加大流行病學名譽退休教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）和舊金山加大傳染病學家盧瑟福（George Rutherford）再次強調，Omicron比流感病毒致命得多。

數據顯示，美國2021年因新冠死亡的人數是2017-2018年冬季流感死亡人數的8倍多，而這個流感季節還是十多年來最嚴重的一次，而且，自從SARS 2003年席捲全球之後，美國流感死亡人數已下降超過90%。

以2021年最後一周為例，美國有5000多人死於新冠，是2017-2018年流感季最致命一周死亡人數的三倍多（1626人），同時，在新冠疫情持續的100多周裡，只有兩周的死亡人數低於1600人。

在住院人數方面，流感同樣無法與新冠匹敵。

根據聯邦疾病防治中心（CDC）公布的數據，2017-2018年美國有4100萬人感染流感，其中約71萬人住院。2021年，美國有3500萬人感染新冠，其中超過250萬人住院。

在新冠疫情期間，流感死亡人數大幅下降，這可能與新冠疫情造成的改變有關。加州現在在擁擠的地方戴口罩的人比以前多，愈來愈多人選擇遠距工作，並盡量避免旅行和在餐廳室內用餐，雖然感染新冠的人數仍創下新高，但感染流感的人數卻減少許多。

舒瓦茲柏格說：「我認為，這是因為人們比新冠疫情爆發前更謹慎的緣故。」但他也表示，還有一個可能是，新冠已經淘汰了最有可能死於流感的人。

舒瓦茲柏格表示，未來，在疫苗、單克隆抗體（monoclonal antibodies）和抗病毒治療結合下，新冠最終可能會到達可以和流感相比的程度，但這個過程需要時間。

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