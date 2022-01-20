華人「疫中日記」 分享自我調養秘方

陸劍傑分享自己舒緩症狀的秘方，也建議繼續防疫，但如果萬一中招，也要保持樂觀。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎 （COVID-19）在變種病毒 Omicron的高傳染力下，每天確診人數暴增，許多華人 也都相繼中標。在美國，多數新冠肺炎輕症者都是被要求自我在家調養；雖然大部分人情況不太嚴重，但不少患者症狀明顯、還是相當難受。有華人在「中標」後就嘗試各種方式舒緩症狀，並希望向大家分享自己的「病中日記」，期待如果有人也不幸得病，也能夠舒服一些，早些恢復健康。

家住聖荷西、曾經營多家日本餐館的陸劍傑（Ken Lu）就於1月上旬中招，經歷一段與病毒戰鬥的過程，幾天前已經順利「由陽轉陰」。他說，自己除了服用止痛消炎的OTC成藥以外，也嘗試用烈酒漱口、電熱毯逼汗等「老方法」，幾次下來確實舒緩很多。

陸劍傑表示，自己是1月12日在家測試發現確診，但是實際染病的時間、地點，以及感染鏈都不明，「不過我認為，反正追究感染源頭意義也不大。」從確認中標以後，平常生活的吃飯、娛樂、上網、看電視、休息都沒有太大的影響，最強烈的症狀就是咳嗽與喉嚨痛，「嗓子與牙床有明顯的腫脹感，非常、非常地痛，幾乎是從來沒有過的痛。」

他指出，在疼痛難耐的情況下，想起來以前有個舊的解痛方法是拿烈酒漱口，因此拿出手邊52度的瀘州老窖白酒來試，「不過，只能漱口，不要吞下去。畢竟生病吃藥的期間，不能喝酒。」後來漱完口又吃了止痛消炎成藥，隨後感覺就好很多了，疼痛消除。然而，因為想到自己原本身體不是太好，擔心之下還是到醫院檢查，一番折騰下驗血、拍片掃描都做了，所幸除了新冠肺炎陽性以外，其他沒有太大的問題，「心臟、肺臟都沒有異樣，醫生也不另外開藥，就囑咐多喝水、多休息，過幾天再測試新冠肺炎的病毒情況。」

隔天中午午覺睡醒起床後，又發現嗓子跟牙床非常的痛，因此再一次如法泡製用白酒漱口，並服用消炎止痛藥，另外再加上感冒的成藥。除此之外，還加用電熱毯，希望像「桑拿」一樣把汗逼出來，「大汗淋灕，效果不錯，後來咳嗽的情況也減輕許多。」

1月14日時，雖然還是感覺到喉嚨痛以及牙床疼痛，但已經明顯好很多，至少比最慘的時候減輕一半以上。他便重複之前的「土法」，用烈酒漱口反覆數次，再用溫水漱口。另外補充維他命C增強抵抗力，以及一些消炎的成藥。

他表示，再隔天、也就是1月15日，再次測試新冠病毒，就已經由陽成功轉陰了。當然很可能是中招多天，已經到了轉陰的時候，但自己的方法確實讓他的症狀舒緩不少，「每個人的經驗不同，或許我的方法也對一些人有幫助。反正我在看到測試棒不再是代表中標的兩條，變成只有一條藍色時，內心真是激動、開心！」