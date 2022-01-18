屋崙1200多名學生罷課 促校園加強防疫

繼上周許多教師和學生稱病罷課後，屋崙學區學生18日將再度發起罷課行動。（美聯社）

為了改善學校的衛生安全和檢測 服務，屋崙聯合學區 千餘名學生計畫18日開始發起罷課行動。

為了響應本地和全美學生改善校園安全和學校領導層問責制的運動，屋崙MetWest高中三名學生，塞拉諾（Ayleen Serrano）、聖塔納（Ximena Santana）和蘭登（Benjamin Rendon）發起了這項罷課抗議行動。

截至17日，他們已收集到1200多名學生的簽名，計畫從18日起開始罷課，直到學區同意他們提出的要求為止。這項行動要求學區將面授教學改為遠距教學、每周提供兩次核酸檢測（PCR test）或快篩檢測、提供所有學生N95和KN95口罩 、以及提供更多戶外空間供學生吃午餐。

塞拉諾表示，放完寒假開學第一天，她走進教室只看到其他兩名學生。她說：「我當時就想，我們必須做點什麼，因為學區什麼都沒做。」

繼上周有六所學校的教師與學生稱病罷課後，為了避免出現更多空無一人的教室，屋崙學區官員正忙著安撫學生，表示會滿足他們部分需求。

學區發言人佐佐木（John Sasaki）上周說：「無論是本縣、加州還是聯邦的公共衛生和教育官員都表示，把學生留在校園是度過疫情這個階段的最佳方式，我們也打算這麼做。」

學生表示，學區不肯改為遠距教學是因為會失去加州提供的補助金。聖塔納說：「如果他們不肯提供遠距教學，那我們要求他們必須確保面授教學的安全。」

塞拉諾表示，學生們希望學區能兌現他們的承諾，包括提供所有學生和教師口罩。她說：「我們要求學區給我們他們一直說要給我們的東西，因為我們到現在還沒有收到。」

佐佐木表示，學區已經為學生訂購了20萬個KN95口罩，每名教職員也已收到至少三個N95口罩和兩個KN95口罩，還有5萬個KN95口罩本周也將送達。此外，上周有人捐贈了1萬個口罩，他們13日已開始分發。

學區官員表示，他們在寒假結束前已經發出共4萬1000個快篩檢測盒給各個學校，但學生稱，他們迄今還未收到。蘭登說，他的哥哥就讀屋崙天際高中（Skyline High School），也沒有收到檢測盒。

佐佐木14日表示，他未聽說過學生沒有收到檢測盒的事。他說，如果學生需要檢測盒，應該向校長或直接向他索取。

聖塔納表示，MetWest高中多名教師在開學第一周試著幫忙為學生做病毒檢測、分發學區送來的KN95口罩和居家檢測盒給學生，直到學區管理人員要他們停止。

佐佐木指出，這是因為加州衛生廳規定，未接受過檢測訓練的人不被允許為他人做檢測。