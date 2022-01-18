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臉書壟斷案 州總檢察長加入47州上訴

記者劉先進／屋崙報導
州總檢察長邦塔（Rob Bonta）宣布，加入了一個跨黨派組成的47州檢察長聯盟，針對Facebook反壟斷訴訟案被駁回提出上訴。 （記者劉先進／翻攝）
州總檢察長邦塔（Rob Bonta）宣布，加入了一個跨黨派組成的47州檢察長聯盟，針對Facebook反壟斷訴訟案被駁回提出上訴。 （記者劉先進／翻攝）

州總檢察長邦塔（Rob Bonta）宣布，加入了一個跨黨派組成的47州檢察長聯盟，針對Facebook反壟斷訴訟案被駁回提出上訴。

2020年12月，包括加州紐約州等在內的47州檢察長提起訴訟認為，Facebook收購Instagram和WhatsApp是一種「要麼收購，要麼埋葬」的戰略（buy-or-bury strategy），旨在犧牲用戶和廣告商的利益來阻撓競爭。47州聯盟在申訴中稱，Facebook的壟斷行為違反了聯邦反壟斷法，導致用戶選擇減少，產品品質下降，隱私保護下降。

邦塔的聲明說，近十年來，最近改名為Meta的Facebook在美國的個人社交網路服務市場上擁有壟斷權。其策略不是尋求超越或創新其競爭對手，而是收購或埋葬那些構成可形成競爭威脅的公司，最明顯的是2012年收購Instagram和在2014年收購WhatsApp。在去年提起的訴訟中，總檢察長稱，Facebook非法消除、壓制和阻止競爭對手的社交媒體網路的出現和發展，違反了謝爾曼反托拉斯法（Sherman Antitrust Act）。但2021年6月28日，哥倫比亞特區聯邦地方法院批准了Facebook的動議，駁回訴訟。

邦塔表示，Facebook是個壟斷者，毫不掩飾收購成長中的初創企業的努力，以壓制競爭，壓制創新，並保護其壟斷權力。「我們起訴到法院阻止這種反競爭行為，在這場鬥爭中不會退縮。加州的消費者應該有一個社交媒體市場，在那裡，各個公司競爭，吸引他們的注意力。只要Facebook不斷收購競爭者，他們就不可能有這樣的市場。作為人民檢察官，我致力於解決擁有權力者對權力的濫用，恢復市場競爭。」

上訴文件中，47州檢察長認為，哥倫比亞特區聯邦地方法院錯誤地駁回了訴訟，這一決定應被推翻。法院錯誤地認定各州不合理地拖延提出訴訟，因為各州是為保護公共利益而起訴的主權實體。即使法院調查結果正確，法院推定Facebook會遭受損害也是錯誤的。

加州 WhatsApp 紐約州

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