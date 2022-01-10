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消退？纏鬥？疫情未來演變 專家看法大不同

編譯組／灣區9日電
專家表示，新冠病毒與人類的對抗仍在進行中。疫情的演變仍無法預測。(本報檔案照)
專家表示，新冠病毒與人類的對抗仍在進行中。疫情的演變仍無法預測。(本報檔案照)

Omicron變種病毒野火般蔓延全球，病毒雖然傳染迅速，可是對人體健康傷害較為輕微。有些科學家預測這波疫情可能會在一個月後消退。然而傳染病學專家表示，無法過早樂觀，新冠病毒與人類的對抗仍在進行中，情況可能好轉，也有可能惡化。未來兩年內，新冠疫情的演變仍無法預測。史丹福微生物學家雷爾曼醫師 (Dr. David Relman)說，人類對病毒的認識仍然有限。

新冠病毒與人類社會的長期對抗反映出生物世界的定律，新冠病毒竭力生存滋長，人體則全力抵抗。經過兩年疫情，由於廣泛使用疫苗，加上感染病毒民眾身體產生的抗體，人們逐漸學會如何應變，可是病毒同時演變基因，學會躲避抗體，繼續在人體內繁殖。

路易斯安納大學病毒學家卡米爾(Jeremy Kamil)說，現在有抵抗病毒的方法，可是病毒會改變招數，捲土重來。

Omicron變種病毒傳染力超過Delta。Omicron孵化期只有3天，Delta需要4.3天，其他變種病毒則需要5天。另外感染Omicron而沒有新冠症狀比例較高。這種種因素都是形成Omicron迅速傳染的主因。幸好Omicron一般停留在上呼吸道如支氣管，而Delta會侵害肺部。因此Omicron對人體傷害較為輕微。

美國傳染病學專家表示，這波Omicrom感染可能會像南非、丹麥、英國一樣，來得快，去得也快，可能元月第三或第四個星期，Omicron感染人數就會急劇下降。

然而舊金山陳查克柏格生物中心(Chan Zuckerberg Biohub)傳染病學家阿思秋醫師(Dr. Patrick Ayscue)表示，Omicron傳染力可能下降，可是新的變種病毒可能出現。如果病毒於免疫力低的體內繁殖，或在野生動物身體成長，甚至兩者在某種特殊情況下兩者交合，某種超級變種病毒可能出現。

賓州州立大學哈克生命科學研究院(the Huck Institutes of the Life Sciences)主任李德說，未來出現的變種病毒可能更為緩和，或者更加危害人體，目前仍無法預測。

愛荷華大學微生物與免疫學教授鉑爾曼醫師(Dr. Stanley Perlman) ，如果下一個變種病毒傳染力強，而且更能傷害肺部，那又要回到Delta變種病毒肆虐時期。

洛斯阿拉莫斯國家實驗室(Los Alamos National Laboratory)科學家柯伯爾(Beete Korber)長期追蹤新冠病毒演變發展。她說，隨著廣泛使用疫苗，愈來愈多人感染病毒產生抗體，人類身體抵抗病毒的能力將愈來愈強。另有專家指出，病毒基因變化的程度有一定限制，因此病毒感染最後可能像感冒一樣，很少人會因感染病毒生重病，或者因病毒感染過世。

可是柯伯爾表示，要真正預測疫情未來兩年內發展很難，非常可能是一個變化多端的過程。

Omicron 變種病毒 疫情

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