減輕醫療系統壓力 金山衛生局發布輕症應變指南

舊金山衛生局呼籲，如果符合條件，讓五歲以上的每個人都接種COVID-19疫苗和加強針。（記者李怡／攝影）

由於Omicron變體感染病例持續激增，對舊金山 緊急醫療系統提出了很高要求。此外，許多緊急治療醫護人員因感染新冠而隔離。為此舊金山疫情指揮中心聯合舊金山衛生局9日召開媒體緊急會議，宣布舊金山將繼續監控緊急醫療系統，並在必要時實施激增計畫。

會上發布了最新關於COVID-19公共衛生信息指出，社區居民應做好自我防護，例如接種疫苗 、加強戴口罩 、升級口罩、盡可能在家工作、盡量少在擁擠的室內環境出入。並提醒市民如有輕症，請自行檢測，而不是在檢測或是輕症階段就撥打911急救電話，否則會給醫療系統造成很多不必要的壓力。

衛生局發布如何在病毒快速傳播時期保持人身安全的指導，指出如果符合條件，應讓五歲以上的每個人都接種COVID-19疫苗和加強針。任何出現COVID-19症狀的人，都應自我隔離並儘快接受檢測。在旅行前、返回時以及三至五天後再次進行測試。利用藥房和商店提供的快速簡便的家庭測試套件。室外聚會比室內聚會更安全，限制室內聚會的數量和規模。在與不戴口罩的其他人聚會時採取一切預防措施，包括接種疫苗、加強疫苗和檢測，尤其是與老年人或免疫功能低下的人，以及任何未接種疫苗或尚未加強疫苗的人。

在室內和擁擠的環境中戴上口罩。為了最好地保護自己，請佩戴N95或帶有布面罩的雙層口罩，以提高防護性。如果可能，請避免在此高峰期間只戴布口罩，應和醫用口罩一起佩戴。未接種疫苗的成年人應避免外出旅行和聚會；經常洗手或使用洗手液。在高傳播時期（例如當前的omicron激增），分層防禦並減少您家庭的風險暴露。

如果COVID-19檢測呈陽性怎麼辦?

衛生局表示，檢測呈陽性的個人，不論是否有無症狀，都應假設為感染了COVID-19，並採取隔離措施，在生病期間與家庭醫師保持聯繫。需要有隔離幫助的個人，可以撥打(628)217-6101與SFDPHCOVID資源中心聯繫。這個電話號碼的呼叫量很高，可能會導致回撥時間延遲。

舊金山衛生局發布的更多COVID-19資源如下。

隔離和檢疫指南可查詢：https://www.sfdph.org/dph/COVID-19/Isolation-and-Quarantine.asp

如需舊金山的測試站點列表，請訪問：sf.gov/gettested

如需舊金山的疫苗接種和加強接種地點列表，請訪問：sf.gov/getvaccinated

可在此處找到更多舊金山疫情數據：sf.gov/resource/2021/covid-19-data-and-reports。