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舊金山公共衛生局：小心未經授權的測試點

記者李怡／舊金山報導
舊金山衛生局的官方Twitter發文提醒民眾，不要去未經授權的谷站做檢測。推文還提供市民查詢正規檢測站點的網址。（推特圖片)
舊金山衛生局的官方Twitter發文提醒民眾，不要去未經授權的谷站做檢測。推文還提供市民查詢正規檢測站點的網址。（推特圖片)

舊金山公共衛生局7日發出警告，請廣大市民警惕「未經授權的冠狀病毒檢測站點」。

衛生局稱，舊金山出現了未經授權的COVID-19測試站點。目前測試的需求達到了前所未有的高峰，但還是請大家前往獲授權的測試站點，或使用FDA批准的快速測試。

目前衛生局尚未回應是如何發現未經授權的測試操作站點，以及會如何應對這些冒充站點。只是提醒大家，堅持使用授權網站或在商店購買的家庭測試套件，在檢測前應該聯繫自己的家庭醫生或訪問，http://sf.gov/gettested。以查詢獲取有關在舊金山測試站的具體信息。

舊金山公共衛生局在聲明中表示，目前數量不詳的測試站點，與舊金山公共衛生部、社區、學區和醫療保健合作夥伴沒有任何合作，且尚未獲得管理測試的適當許可。

隨著Omicron變體的傳播、假期結束和學生返校，對測試的需求猛增。舊金山及整個灣區的居民，安排病毒PCR檢測，或在商店和藥店找到快速檢測盒，都非常困難，目前公共衛生官員正在努力增加檢測設備的可用量。

之前本報採訪的健康專家，也都建議買不到快速檢測盒的居民，可以上網訂購。不少網站都還有銷售家用版快速抗原檢測盒。雖然目前網路購買顯示到貨的時間要兩周後，但有訂購經驗的人稱，一周左右即可收到。專家還建議，抗原檢測因為低敏感度的問題，沒有病毒感染症狀的人，最好在暴露後等待三到五天後再測試一次。

檢測 舊金山 灣區

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