我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「有限感染」vs.中「無限封城」誰能擋下疫情？

全美450萬人辭職 去年11月創紀錄 20年來最高

加州、灣區單日新增新冠病例再創新高

編譯組／灣區4日電
新年假期過後，加州、灣區單日新增新冠病例再創新高。（美聯社）
新年假期過後，加州、灣區單日新增新冠病例再創新高。（美聯社）

元旦周末過後的新冠疫情數據顯示，加州灣區的單日新增病例已遠遠超過去年冬季疫情，再度創下新高。

4日公布的最新數據顯示，從除夕12月31日到1月3日這四天，加州平均單日新增病例將近5萬9000例，去年冬季疫情最高峰在1月，平均單日新增病例約4萬5000例。

灣區新增病例同樣創下新高，四天假期平均單日新增9700例，去年冬季最高峰平均單日只新增4700例。舊金山目前平均單日新增病例已是去年冬季最高峰時的兩倍。

唯一的好消息是，現在感染新冠的病人住院和死亡的機率較低，因此，加州目前因新冠住院和死亡的人數仍遠低於去年冬季疫情，甚至低於今年夏季疫情。

截至3日，加州住院人數超過7400人，其中794人在灣區，但許多人是因為其他原因住院，卻在住院後被驗出感染新冠。

加州目前平均單日死於新冠的人數約55人，灣區為4人。在去年冬季疫情高峰期時，加州平均每日有超過500人死於新冠，灣區為60人。

舊金山衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）說：「Omicron病毒在橫越舊金山時碰上了一道免疫牆。」他指的是當地的高疫苗和補強針接種率，讓這波Omicron疫情的破壞力低於過去幾波疫情。

灣區衛生專家認為，由於居家檢測盒短缺、居家檢測結果通報率低、沒有症狀的感染者沒有接受檢測等情況下，本地新增病例數儘管創下新高，仍可能被低估了。例如，馬連縣學校開學後對學生和教職員進行檢測，在2萬8000個檢測樣本中，發現有800個呈陽性，而大多數人並未出現症狀。

馬連縣衛生局局長威利斯（Matt Willis）說：「這些人對檢測結果感到驚訝。馬連縣感染Omicron的人口目前約2%到4%。」

數據顯示，灣區過去一周的住院人數增加83%，加州增加69%。衛生官員表示，疫苗和疫苗補強針似乎能有效防止感染者出現重症住院，因此，即使住院人數快速增加，灣區醫院並未出現不堪負荷的情況。

疫情 灣區 加州

上一則

金山學區缺逾600師 總監親上陣代課

下一則

灣區住院、病歿低於去年高峰 布里德：學習與病毒共存

延伸閱讀

艾德勒2022不選加州州長 但全力為共和黨助選

艾德勒2022不選加州州長 但全力為共和黨助選
U-Haul單程租車看搬家 德州遷入最多 加州墊底

U-Haul單程租車看搬家 德州遷入最多 加州墊底
不疫外…灣區開學 缺席人數變多了

不疫外…灣區開學 缺席人數變多了
僅次於洛杉磯縣…舊金山染疫率 加州第二

僅次於洛杉磯縣…舊金山染疫率 加州第二
疫情期間人口出走 馬連縣比例名列前茅

疫情期間人口出走 馬連縣比例名列前茅

熱門新聞

肇事車輛的車頭和車牌也有些許毀損。（店家提供）

矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店

2022-01-03 18:19
黃潔宜（左）到現場會勘。（事主提供）

華人在家吃早餐 大巴撞進家中嚇傻 整個臥室都毀了

2022-01-03 19:19
Billy一家在太浩湖高級酒店度過難忘的聖誕。（Billy Chen提供）

暴風雪襲太浩 華人受困寸步難行「難忘白色聖誕」

2021-12-28 02:20
培根法是最受民眾關注的加州2022年新法。（美聯社）

加州民生新法2022上路 「培根法」最受關注

2021-12-31 00:05
個人財務公司「Credit Karma」研究發現，半數美國勞工表示，疫情促使他們重新評估自己的工作或職業。(美聯社)

灣區爆大離職潮 原因沒那麼簡單

2021-12-28 02:17
太浩湖地區深陷積雪中，官員呼籲遊客暫時莫前往。 （美聯社）

太浩湖面雪逾6呎 創50年紀錄

2021-12-30 13:15

超人氣

更多 >
「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議

「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議
工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕

工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕
克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增

克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增
美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針

美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針
維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天

維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天