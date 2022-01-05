新年假期過後，加州、灣區單日新增新冠病例再創新高。（美聯社）

元旦周末過後的新冠疫情 數據顯示，加州 和灣區 的單日新增病例已遠遠超過去年冬季疫情，再度創下新高。

4日公布的最新數據顯示，從除夕12月31日到1月3日這四天，加州平均單日新增病例將近5萬9000例，去年冬季疫情最高峰在1月，平均單日新增病例約4萬5000例。

灣區新增病例同樣創下新高，四天假期平均單日新增9700例，去年冬季最高峰平均單日只新增4700例。舊金山目前平均單日新增病例已是去年冬季最高峰時的兩倍。

唯一的好消息是，現在感染新冠的病人住院和死亡的機率較低，因此，加州目前因新冠住院和死亡的人數仍遠低於去年冬季疫情，甚至低於今年夏季疫情。

截至3日，加州住院人數超過7400人，其中794人在灣區，但許多人是因為其他原因住院，卻在住院後被驗出感染新冠。

加州目前平均單日死於新冠的人數約55人，灣區為4人。在去年冬季疫情高峰期時，加州平均每日有超過500人死於新冠，灣區為60人。

舊金山衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）說：「Omicron病毒在橫越舊金山時碰上了一道免疫牆。」他指的是當地的高疫苗和補強針接種率，讓這波Omicron疫情的破壞力低於過去幾波疫情。

灣區衛生專家認為，由於居家檢測盒短缺、居家檢測結果通報率低、沒有症狀的感染者沒有接受檢測等情況下，本地新增病例數儘管創下新高，仍可能被低估了。例如，馬連縣學校開學後對學生和教職員進行檢測，在2萬8000個檢測樣本中，發現有800個呈陽性，而大多數人並未出現症狀。

馬連縣衛生局局長威利斯（Matt Willis）說：「這些人對檢測結果感到驚訝。馬連縣感染Omicron的人口目前約2%到4%。」

數據顯示，灣區過去一周的住院人數增加83%，加州增加69%。衛生官員表示，疫苗和疫苗補強針似乎能有效防止感染者出現重症住院，因此，即使住院人數快速增加，灣區醫院並未出現不堪負荷的情況。