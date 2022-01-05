屋崙華埠持槍搶劫 華人衝出欲阻

搶劫瞬間，劫匪推倒亞裔女性。（視頻截圖）

12月26日（聖誕節後一天）下午2時30分，屋崙華埠 8街夾Webster街發生持槍搶劫，嫌犯搶走一位70歲亞裔 女性的手提包。搶劫過程中，亞裔女性和丈夫、一位70歲的亞裔男性均摔倒。屋崙華埠藍天使義工巡邏隊隊長鄺偉表示，受害者當時大叫，華埠附近數個超市員工衝出來想幫忙、見義勇為。無奈劫匪跳上路邊等待的車輛，迅速逃之夭夭。

根據華埠微信群流傳的監控視頻，一對亞裔夫婦戴著口罩走在路上。一個戴著帽子、身穿羽絨服的男子，忽然從口袋中掏出手槍，去搶奪亞裔女子的手提包，他丈夫雙手護住女子，女子被劫匪推倒在地，丈夫在後退避讓過程中也摔倒。女子躺在地上，劫匪衝上前去，大力搶走手提包。另一視頻顯示，劫匪跳上一輛路邊等待的白色SUV，快速逃離現場。

ABC電視台知名記者Dion Lim證實，受害者夫婦均為70歲。當時，他們離開朋友位於Franklin街的珠寶店，結果被跟蹤搶劫。

劫匪持槍，搶劫亞裔手中手提包。（視頻截圖）

鄺偉表示，本來準備在當天下午3時組織義工巡邏。但搶劫發生在2時30分。他聽到有人大喊大叫後，連義工的背心都沒穿，快速跑出去。當時警車已趕到，男性受害者正在做筆錄，不見女性受害者，可能因為驚嚇，已離開現場。事發突然，女子尖叫引起街坊注意，附近有超市和商店員工快速衝出來，試圖阻止，無奈劫匪狡猾異常，早早有車輛接應，很快逃跑。

就鄺偉所知，這是華埠近期首起搶劫。劫匪似乎摸清警員在華埠巡邏的範圍和時間，趁警員在華埠另一邊工作時，插空下手。鄺偉此前拍攝若干在華埠不斷轉悠的可疑人士和車輛照片，給警方比對，但發現貌似不是同一團夥。他也提醒市民，外出一定要留意周邊情況。

據悉，屋崙警局正在調查此次搶劫。