警員武力攔截非裔 為白人2.6倍 被搜查也比白人多2.4倍

車輛和行人被截停後，被認為是非裔的人，被搜查的比率是被認為是白人的2.4倍。（取自加州種族和身分分析諮詢委員會報告）

加州 種族和身分分析諮詢委員會（California Racial and Identity Profiling Advisory Board），最近發布加州警務工作中種族和身分分析的第五份年度報告。車輛和行人被截停後，非裔 被搜查的比率是白人的2.4倍。警員對被截停的非裔使用武力的比率，是被截停白人的2.6倍。

2020年，加州18個執法機構根據種族和身分分析法（RIPA）進行了數百萬次車輛和行人截停，報告是依據這些數據進行的分析，這是迄今為止全美最大和最全面的截停數據收集工作。根據RIPA法，所有州和地方執法機構將被要求在2023年4月1日前向州司法廳報告攔截數據。

除了對2020年的警務執法進行深入研究外，委員會的報告還包含一系列與警務工作有關的最佳做法建議，包括同意和監督搜查、藉口截停、基於社區的問責制、搜查程式、平民投訴以及與被認為是殘疾人或被認為是變性人的互動。總的來說，報告的發現，與前幾年數據中觀察到的種族、性別和殘疾狀況的差異是一致的。

2020年，加州18個執法機構根據種族和身分分析法（RIPA）進行了數百萬次車輛和行人截停，報告對這些數據分析，是迄今為止全美最大和最全面的截停數據收集工作。（取自加州公路巡警官網）

報告涵蓋的加州18個機構，包括州內最大的15個機構，如州公路巡警，屋崙、舊金山、洛杉磯等地的警局。報告收集了大約290萬個車輛和行人截停的數據。總的看，截停數量比2019年的減少了26.5%，很可能是疫情所致。

車輛和行人被截停後，被認為是非裔的人，被搜查的比率是被認為是白人的2.4倍。總體而言，非裔被警員搜查次數，比白人多1萬8777次。此外，變性女性被搜查的比率，是被認為是雙性戀女性的2.5倍。

每次截停，警員須報告結果，例如，沒有採取任何行動，給予警告，或罰單或逮捕。對於非裔，警官報告沒有採取任何行動的次數，是白人的2.3倍，這表明被認為是非裔的被攔截者中，有較高的比例實際上並未從事非法活動。

警員對被截停的非裔使用武力的比率，是被截停白人的2.6倍。此外，警員對被認為有精神健康障礙的人使用武力的比率，是被認為沒有障礙的人的5.2倍。

交通違規截停中，與白人相比，被認為是西裔或非裔的人，因非機動車違章或設備違規（指違反與交通移動和控制有關的法規）而被攔截的比例更高。例如，西裔的人因車窗外設置障礙物違規而被攔截的比例，高出白人近2.5倍，非裔比白人高出1.9倍。

根據2019年美國社區調查數據，被認為是非裔的，截停數字比其人口所占比例，高出10%，被認為是白人或亞裔的，則比其人口比例分別低3%和9%。

收集執法截停人和身分資訊的目的，是試圖系統地記錄和分析截停和搜查情形，以確定是否可以發現不同人口群體之間的差異。收集的警員報告訊息包括廣泛的特徵，如種族或民族、性別、年齡、殘疾狀況、英語流利程度和LGBT身分。

加州種族和身分分析諮詢委員會聯合主席、柏克萊加大 公共政策教授拉斐爾（Steven Raphael）說，報告提供關於警員截停、使用武力以及加州不同社區執法的不同經歷的重要分析。數據收集一直在進行，並將很快實現對所有執法機構的截停、使用武力和民眾投訴的進行統計分析，為透明度設定新標準。

州總檢察長邦塔（Rob Bonta）說，加州在收集和分析警員截停數據方面處於領先地位。到目前為止，加州已向公眾提供了近900萬次截停的詳盡數據。這些資訊至關重要，年度報告繼續為加強警務工作提供了一個以數據和事實為基礎的藍圖。