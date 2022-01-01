難敵通膨 PG&E費用元旦起漲9%

PG&E費率元旦起漲。(美聯社)

PG&E費率將於2022年初開始漲價，通貨膨脹與其他因素引發了公用事業費用上漲。PG&E表示，一般居民瓦斯與電費每月帳單將漲價9.4%。

電費與瓦斯費變化的平均估算是「年度調整」(annual true-up)一部分。PG&E發言人多爾蒂(Paul Doherty)表示，價格變化每年都會發生，整合監管機構、公共事業委員會批准的費率變化，驅動因素則每年不同。

2022年初每月電費瓦斯費調整，主要是由於PG&E尋求減少致命與災難性火災。他指出，2022年1月1日開始的費率變化，一個重要驅動因素是電網的安全性、可靠性與彈性投資 與升級，包括減少野火風險。過去幾年，PG&E設備在北加州 引發一連串致命且具破壞性野火，2010年還曾發生致命瓦斯爆炸，釀成8人死亡並摧毀聖布魯諾一個社區。

電費瓦斯費漲價的另一個重要因素，則為能源市場價格大幅上漲，導致瓦斯天然氣 與電力商品價格雙雙漲價。多爾蒂表示，今年冬季天然氣商品價格是去年冬天的兩倍，由於市場電價是由天然氣成本驅動，加州電力市場的電力成本正在發生類似的增長。

PG&E警示，電力與天然氣商品價格上漲，預計還將持續。2022年初始開始，PG&E住房客戶第一個帳單周期將開始上漲。以下是2022年1月帳單與2021年12月帳單比較內容：

○一般住戶2022年每月平均電費與瓦斯費帳單平均費用將為221元，比2021年的202元上漲19元或9.4%。

○一般住戶電費總額為每月152元，比之前平均費用140元增加12元或上漲8.6%。

○一般住戶瓦斯費預計每月瓦斯費為69元，比之前62元增加7元或上漲11.3%。

PG&E表示，天然氣商品價格逐月波動，並於去年春天開始漲價、秋天加速上漲。今年冬季(2021年11月至2022年3月)天然氣價格目前看來，是去年冬天價格的2倍。

推動天然氣公用事業成本增加的外部因素，包括新冠病毒爆發後，天然氣生產停滯不前。此外，液化天然氣對歐洲與亞洲的出口增加，進一步擠壓天然氣供應，加劇價格壓力。PG&E稱，正採取一系列措施協助公用事業，減輕天然氣與電力商品成本波動帶來的影響。