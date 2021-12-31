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2021十大新聞／洛威爾改招生 華人憤怒

記者李怡 / 舊金山報導
位於舊金山日落區附近的名校洛威爾高中，校內今年的亞裔新生人數銳減。（本報檔案照片）
位於舊金山日落區附近的名校洛威爾高中，校內今年的亞裔新生人數銳減。（本報檔案照片）

洛威爾高中(Lowell High School)是美國西海岸的名校，也是舊金山排名第一的公立高中。百年來，洛威爾高中一直都是遵從看分數擇優錄取（Merit-based）制度，校內的亞裔學生過半，大部分都是華人。不少舊金山華人都將進入洛威爾視為進入大學名校的墊腳石。但是，期望明年秋季進入舊金山洛威爾高中的學生，將再次面臨抽籤招生（lottery）制度。市教育委員會12月16日投票通過，將隨機錄取招生過程再延長一年。

要求洛威爾改革的呼聲一直都在，其中原因牽涉洛威爾高中內的種族歧視，校內的非裔和西語裔人數代表很少，讓這部分人往往成為校內弱勢群體。同時，亞裔學生過半。這也引起社會的呼聲，要求增加學生族裔多元化。

2020年，因為疫情，舊金山學區各校學生成績考核只有「通過」和「不通過」，當時學區官方決定嘗試「抽籤制度」，試行改革為期一年。也就是不再看學生的學習成績，而是採用抽籤制度。

但2021年2月，學區教委以五比二通過進一步改革方案，將洛威爾招生制度永久改為抽籤制。該決定在華裔社區中引起巨大反彈，相關的訴訟目前仍在進行當中。華裔教育委員林謙悅（Jenny Lam）在當時的教委會投票時投下了反對票，但是依然無法阻擋多數同事的支持決定。

反對人士訴諸法律，法官11月裁決，教委會2月的改革方案未充分聽取民眾意見，宣布無效。但就在人們以為可以重新按成績擇優入學時，市教育委員會於12月16日投票通過，將隨機錄取招生過程再延長一年。期望明年秋季進入舊金山知名洛威爾高中的學生，將再次面臨抽籤招生制度。

招生 舊金山 投票

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