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Omicron肆虐 舊金山取消跨年煙火秀

編譯組／舊金山28日電
舊金山28日宣布取消今年的跨年煙火秀。圖為舊金山2019年元旦施放的煙火。（美聯社）
舊金山28日宣布取消今年的跨年煙火秀。圖為舊金山2019年元旦施放的煙火。（美聯社）

鑑於Omicron病毒肆虐舊金山，市長布里德（London Breed）和衛生官員28日宣布取消在Embarcadero舉行的跨年煙火秀。

官員指出，截至28日，舊金山已有84%符合資格的居民已接種了新冠疫苗，其中55%更已接種了補強針。儘管如此，他們還是警告民眾，節日聚會和旅行會導致Omicron病毒快速傳播。

然而，較令人擔心的是，有許多市府員工因為確診新冠正在進行隔離，市府沒有足夠的人手可以管理大型活動。除夕夜大量的派對和狂歡者將為舊金山警方和消防局帶來挑戰，尤其是一個可能吸引數萬人前來的濱海活動它將為警察和消防員帶來額外的壓力，同時為病毒感染製造溫床。

布里德說：「可以了解大家都渴望在舊金山舉行傳統的跨年煙火秀迎接新的一年，但我們必須保持戒心，盡一切努力阻止Omicron變種病毒的傳播。」

舊金山警局局長史考特（Bill Scott）稱，為了遏止Omicron病毒的傳播，取消跨年煙火秀是又一明智、謹慎且必要之舉。

史考特說：「盡全力減少警察和專業人員與人群之間不必要的接觸，是維持舊金山警察人力的關鍵。作為舊金山的一分子，我們都必須盡一己之力來幫助減少社區傳播。」

史丹福大學微生物學和免疫學教授西格（Robert Siegel）稱讚舊金山這項安全舉措。他說，雖然舊金山疫苗接種率高於其他地區，但感染人數仍然激增，許多已接種疫苗的人都出現突破性感染。

西格說：「我和一些突破性感染者聊過，這些人從無症狀到出現嚴重症狀都有。隨著變種病毒株繼續複製，我們可以肯定，下一個變種病毒株很快就會出現。」

舊金山 Omicron 警察

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